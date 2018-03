Ballando con le stelle: Massimiliano Morra vittima di un incidente

By

Incidente per Massimiliano Morra: il concorrente di Ballando con le stelle è rimasto ferito

È di pochi minuti fa la notizia secondo la quale Massimiliano Morra, concorrente di Ballando con le stelle, sia stato vittima di un incidente. L’attore protagonista di Furore, stando a quanto riportato da una notizia Ansa, pare sia rimasto ferito durante lo scontro. Massimiliano, al momento, si trova a casa, è vigile e sta bene. I fan, dunque, possono tirare un sospiro di sollievo. Morra però dovrà sottoporsi ad una serie di accertamenti medici e controlli vari, tutto per capire se e quanto potrà ritornare a gareggiare a Ballando con le stelle insieme a Sara Di Vaira (la sua insegnante).

Attimi di paura per i fan dell’attore Massimiliano Morra. Il protagonista di Furore, ora concorrente di Ballando con le stelle, è stato vittima di un incidente stradale poche ore fa. Adesso, però, ogni pericolo sembrerebbe scampato e Morra, come già accennato, sembra essere ritornato sano e salvo a casa. Nella notizia Ansa è stato specificato inoltre che prima di ritornare a gareggiare insieme a Sara Di Vaira sabato sera Massimiliano Morra dovrà sottoporsi a dei controlli per scongiurare ogni pericolo

Massimiliano Morra da Mediaset alla Rai: il suo debutto a Ballando con le stelle

Il pubblico del piccolo schermo ha imparato a conoscere Massimiliano Morra grazie ai ruoli di quest’ultimo rivestiti nelle fiction Mediaset. L’ultima sua comparsa, per l’appunto, è avvenuta nella serie TV Furore, dove Morra ha avuto modo di lavorare anche con Francesco Monte. A Ballando con le stelle, però, l’attore è stato chiamato a sfoggiare altre doti: quelle di ballerino. Dopo l’incidente riuscirà Massimiliano a tornare nel programma di Milly Carlucci o questo gli costerà l’uscita dai giochi prima del tempo? Staremo a vedere.