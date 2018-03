Luca Favilla e Cristina stanno insieme per finta? Spunta il fidanzato di lei

Ballando con le Stelle, Luca Favilla e Cristina Ich stanno insieme per finta? Lei sarebbe già fidanzata

La coppia formata da Luca Favilla e Cristina Ich sta facendo chiacchierare parecchio i telespettatori di Ballando con le Stelle. Il ballerino e la rumena sono complici e affiatati e secondo gli ultimi gossip i due si sarebbero lasciati travolgere dalla passione. Ma stando a quanto scrive Spy nell’ultimo numero in edicola si tratterebbe di una farsa. In che senso? A quanto pare i due starebbero fingendo una sintonia solo per creare attenzione nel pubblico. Non solo, pare che la modella e youtuber abbia addirittura un fidanzato segreto che avrebbe approvato questa sorta di tresca falsa con l’ex allievo di Amici. Sarà vero? E come reagiranno i diretti interessati davanti a questi pettegolezzi?

Il gossip di Spy su Luca Favilla e Cristina Ich di Ballando

“Cristina è fidanzatissima e quella con Favilla è una storia a uso e consumo dei media. Il fidanzato sarebbe al corrente della strategia e avrebbe accettato di restare nell’ombra per favorire l’ascesa della propria amata” si legge sulla rivista edita da Mondadori. Dunque, secondo il giornale lanciato da Alfonso Signorini, Cristina si sarebbe avvicinata al suo maestro solo ed esclusivamente per farsi conoscere maggiormente dal pubblico italiano. Sarà davvero così? Per il momento la rumena si è limitata a dichiarare a proposito di Favilla: “Luca non solo è un magnifico maestro, ma è un ragazzo buono, pieno di dolcezza. È dolce e virile allo stesso tempo. È giovanissimo, ha solo 22 anni, ma è molto più maturo della sua età. Ringrazio gli autori di Ballando con le Stelle che mi hanno abbinato a lui, perché Luca è esattamente il maestro che sognavo. Anzi, è ancora meglio”.

Ballando con le Stelle: chi è Cristina Ich

Cristina Ich è una modella e youtuber romena. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda a 17 anni ma è anche laureata in Scienze della Comunicazione. Nel suo paese è una famosa youtuber: realizza video molto seguiti su Internet dove dà consigli alle donne per aiutarle ad avere fiducia in se stesse.

Ballando con le Stelle: chi è Luca Favilla

Luca Favilla è un ballerino napoletano. Prima di approdare a Ballando con le Stelle ha partecipato nel 2016 ad Amici, dove si è presentato in coppia con la ballerina Benedetta Orlandini. Nella Scuola di Maria De Filippi è rimasto però solo qualche settimana: non ha infatti mai partecipato alla fase del Serale. Ha lavorato a lungo negli Stati Uniti.