Ballando con le Stelle ospiti finale 2018: Valerio Scanu e non solo

Ballando con le Stelle: è Valerio Scanu il super ospite per la puntata finale

Ad annunciarlo un video su Facebook di Milly Carlucci. Il super ospite per la finale di Ballando con le Stelle sarà Valerio Scanu. Una video chiamata tra la conduttrice del programma e il cantante è stata ripresa e pubblicata sul social network. “Tu sei pronto per sabato?” chiede Milly Carlucci a Valerio Scanu. “Io sono prontissimo” risponde il cantante. “Dobbiamo ancora fare le prove. Non scherziamo perché dobbiamo provare non è che facciamo le cose teoriche e basta” dice Milly Carlucci. “Però voglio dire… Psicologicamente per questo gran finale?” chiede la conduttrice a Scanu. “Non vedevo l’ora” risponde Valerio Scanu dall’altra parte del telefono. “Allora, tesoro, ti aspetto sabato in diretta. Però prima ci vediamo qua per fare un po’ di prove” aggiunge ancora la Carlucci. Ma Valerio Scanu non sarà l’unico ospite per la finale di Ballando.

Ballando con le Stelle: tutto pronto per la finalissima

Già tutto pronto per la finalissima di Ballando con le Stelle. Si mormorava che altri ospiti della super puntata condotta da Milly Carlucci sarebbero dovuti essere Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic ma il super ospite della serata sarà, invece, il cantante Valerio Scanu. Ma un altro nome compare tra i possibili ospiti ed è quello di Gina Lollobrigida. Tra le coppie che si sfideranno per vincere il programma: Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Gessica Notaro e Stefano Oradei, Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando e Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro.

Ballando con le Stelle 2018: la finale

Sabato 19 Maggio 2018 si terrà la finalissima di Ballando con le Stelle e la conduttrice Milly Carlucci incoronerà i vincitori dell’edizione.