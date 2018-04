Ballando con le stelle 2018: ecco chi sono gli eliminati della quarta puntata

By

Ballando con le stelle: gli eliminati della quarta puntata di sabato 31 marzo 2018 sono…

Gli eliminati della quarta puntata di Ballando con le stelle 2018 sono Eleonora Giorgi e il ballerino Samuel Peron. A deciderlo è stato il 40% del pubblico da casa tramite il televoto. La coppia di concorrenti è stata eliminata nello spareggio finale contro Cristina Ich e Luca Favilla che è andato in onda su Rai1 sabato 31 marzo. Dopo l’eliminazione, la Carlucci ha annunciato che presto ci sarà una puntata di “Ballando” dedicata al ripescaggio, quindi oltre alla stessa Giorgi potrebbero rientrare in gara anche alcuni dei partecipanti già eliminati in precedenza: Stefania Rocca e Marcello Nuzio (usciti nel terzo appuntamento) e Don Diamond ed Anna Kartunnen (nel secondo).

Ballando con le stelle 2018: la classifica tecnica della quarta puntata

Questa la classifica tecnica della quarta puntata di Ballando con le stelle 2018 (comprende soltanto il voto della giuria; s’intendono quindi esclusi i risultati del televoto e le assegnazioni dei vari tesoretti):

1) Francisco Porcella e Anastacia Kuzmina (39 punti); Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale (pari merito); Giaro Giarratano e Lucrezia Lando (pari merito).

4) Cristina Ich e Luca Favilla (35 punti).

5) Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro (33 punti).

6) Amedeo Minghi e Samanta Togni (29 punti); Gessica Notaro e Stefano Oradei (pari merito); Akash Kumar e Veera Kinnunen (pari merito).

9) Cesare Bocci e Alessandra Tripoli (27 punti).

10) Eleonora Giorgi e Samuel Peron (25 punti)

11) Massimiliano Morra e Sara Di Vaira (18 punti).

Sul fronte tesoretti, in puntata Mayer ha assegnato i 48 punti (raccolti da Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ballerini per una notte) a Gessica Notaro, mentre il nuovo tesoretto social di 5 punti è andato a Francisco Porcella.

Ballando con le stelle 2018: i concorrenti che passano alla quinta puntata

Passano alla quinta puntata di Ballando con le stelle 2018 i seguenti concorrenti (in ordine generico, non di classifica): Francisco Porcella (in coppia con Anastacia Kuzmina), Gessica Notaro (Stefano Oradei), Giaro Giarratana (Lucrezia Lando), Giovanni Ciacci (Raimondo Todaro), Akash Kumar (Veera Kinnunen), Nathalie Guetta (Simone Di Pasquale), Amedeo Minghi (Samanta Togni), Cesare Bocci (Alessandra Tripoli), Massimiliano Morra (Sara Di Vaira) e, dopo lo spareggio finale del quarto appuntamento, Cristina Ich (Luca Favilla).