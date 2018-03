Ballando con le stelle: è scoppiato l’amore tra due coppie di concorrenti

Ballando con le stelle: fuori dal programma è scoppiato l’amore tra due coppie di concorrenti

A Ballando con le stelle, lontano dalle luci della ribalta, sembrerebbe essere scoppiato l’amore tra due coppie di concorrenti. Le foto in esclusiva sono state pubblicate poche ore fa nell’ultimo numero del settimanale Oggi e, come protagonisti, hanno due coppie ancora in gara nella trasmissione. Si tratta di Cristina Ich e Luca Favilla e di Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. I paparazzi infatti hanno sorpreso i concorrenti in atteggiamenti intimi dopo la trasmissione. E le immagini, al momento, sembrerebbero confermare un rapporto amoroso oltre che professionale. L’influencer Cristina Ich e Luca Favilla, nello specifico, sarebbero stati beccati ad amoreggiare insieme in un ristorante.

Ballando con le stesse: le coppie di concorrenti che si frequentano anche fuori dal programma

Nello scatto che ritrae insieme Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, invece, è possibile vedere i due rincasare insieme (nello stesso palazzo) dopo aver trascorso la serata in compagnia l’uno dell’altra. Sia Cristina Ich e Luca Favilla che Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, inoltre, sarebbero stati fotografati mentre, mano nella mano lasciavano insieme la trasmissione. Le due coppie, infatti, pare che stessero lasciando gli studi di Ballando con le stelle e, dunque, fotografati dai paparazzi presenti sul posto. A quanto pare, oltre che sulla pista da ballo, i quattro concorrenti sembrano voler fare sognare i propri fan anche lontano dagli studi televisivi.

Ballando con le stelle: chi sono Cristina Ich e Giaro Giarratana

È troppo presto forse per parlare di amore? Certo è che, al momento, le immagini sembrano parlare chiaro. Ma cosa sappiamo di Cristina Ich e Giaro Giarratana? Lei, Cristina, è un ex modella che da diversi anni ha aperto un canale You Tube su internet ed è molto seguita sui social. Giaro, invece, è un giovane modello italo – olandese molto apprezzato dal pubblico femminile. Belli, giovani e adesso (forse) pure innamorati.