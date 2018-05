Cesare Bocci balla con la moglie invalida a Ballando: Mariotto in lacrime

Ballando con le Stelle, Cesare Bocci e la moglie colpita da un ictus: Guillermo Mariotto piange

Lacrime e commozione durante la finale di Ballando con le Stelle 2018. Cesare Bocci ha ballato a sorpresa con la moglie Daniela, rimasta invalida dopo un ictus. La donna ha voluto a tutti i costi concedersi un valzer con l’attore nonostante gli evidenti limiti fisici. Al di là dell’imperfezione tecnica, il ballo tra i due è stato intenso ed emozionante e allo stesso tempo carico d’amore. Tra Cesare e la moglie non sono mancate, durante la performance, occhiate complici e appassionanti baci. Un’esibizione che ha scaldato il cuore di tutti, tanto che il pubblico presente in studio si è alzato in piedi. Non sono poi mancati i pianti di Luca Favilla, Stefania Rocca e soprattutto del giurato Guillermo Mariotto, che non conosceva la storia di Bocci.

La storia di Daniela, la moglie di Cesare Bocci rimasta invalida

Daniela, la moglie di Cesare Bocci, è stata colpita da un ictus dopo il parto della figlia Mia. Mentre stava allattando, la donna è stata vittima di un’embolia post-parto ed è finita per venti giorni in coma. Una volta sveglia i medici hanno sentenziato che Daniela non avrebbe più camminato ma così non è stato. Grazie alla forza di volontà della signora Bocci e alla presenza costante di Cesare, la donna è riuscita a scendere dalla sedia a rotelle, complice pure l’aiuto di uno specialista australiano. Qualche anno dopo Daniela ha sconfitto con forza e coraggio anche un tumore al seno.

Cesare Bocci e la moglie: un libro che racconta la loro storia

La coppia ha deciso qualche anno fa di pubblicare un libro, dal titolo Pesce d’aprile, in cui raccontano la loro storia. Oggi Daniela lavora come grafica e gestisce una scuola di cucina a Roma. La malattia l’ha unita ancora di più a Cesare Bocci, che non ha mai sposato, nonostante lui la definisca sempre “moglie”.