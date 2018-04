Ballando con le Stelle, Albano e Romina, è sempre feeling: intervista e ballo. La Power: “Ho provato ad andar via ma sono stata ripescata”

A Ballando con le Stelle sbarcano Albano e Romina ed è subito effetto nostalgia. Anche perché l’ex coppia non fa nulla per evitarlo. Infatti i due ospiti del talent show guidato da Milly Carlucci, che li annuncia con un ‘Siete i migliori’, arrivano sulla scena con sorrisi, tanta felicità e non nascondendo il feeling che pare non essere mai mancato, nonostante la rottura matrimoniale. Romina, persino, ci scherza su a più riprese. Poi si passa al ballo, all’immancabile show di Albano che si prodiga nell’interpretazione di Nostalgia canaglia e infine ai saluti, senza però il bacio tanto atteso invocato a gran voce dai fan in studio.

Romina e Albano, l’intervista di Milly Carlucci

“Era un disastro quando eravamo sposati. Non mi portava mai a ballare”, esordisce sorridente Romina incalzata dalla Carlucci. “La verità è che l’ho conquistata ballando. Ma lei non si ricorda”, replica l’ex marito.”Nel film ‘Nel sole’ – aggiunge giocoso – balliamo tre volte insieme, ma lei non se ne è accorta”. La gag è simpatica e continua grazie alla sapiente guida della Carlucci. Un pregio di Albano, chiede alla Power: “La voce… anche se non balla non fa niente, non si può avere tutto dalla vita”. La palla passa a Carrisi: “Lei li lascia sempre a casa i difetti, porta a spasso solo i pregi”. Il clima è gaudente e il fan club presente in studio comincia a rumoreggiare ‘bacio, bacio, bacio…’. L’ex coppia si eclissa dalle telecamere per circa mezzora, preparandosi al ballo.

Romina e Albano: il bacio invocato e le orecchie da mercanti

Albano e Romina riappaiono dopo un paio di esibizioni dei concorrenti di Ballando con le Stelle. La performance è spassosa e si conclude con un abbraccio. Il pubblico ricomincia con il tormentone ‘bacio, bacio, bacio…’ Romina si lascia andare a una battuta che avrà senza dubbio fatto breccia tra i fan più fedeli dell’ex coppia: “Ho provato ad andarmene ma è durata una 15 di anni poi sono stata ripescata”. Si passa a Nostalgia canaglia. La voce di Albano è come al solito imponente e unica. Lo spettacolo è finito. ‘Bacio bacio bacio…’ continua a rimbombare nello studio. Romina e Albano fanno orecchie da mercanti e cala il sipario.