Ballando con le stelle 2018: ospite Suor Cristina, la D’Urso non ci sarà

Suor Cristina ospite a Ballando con le stelle nella prossima puntata di sabato 28 aprile 2018

“Il 28 aprile si esibirà Suor Cristina“. Ad anticiparlo, in una intervista a Libero, è la conduttrice di Ballando con le stelle. Che oltre ad annunciare il nome della prossima ballerina per una notte, parla anche dell’ospitata di Barbara D’Urso. Ma che fine ha fatto Suor Cristina Scuccia? Oggi la suora cantante sembra non disdegnare la TV. Lo scorso 11 aprile è stata inviata speciale de Le Iene in Bangladesh, dove per conto della trasmissione di Italia1 ha raccontato il genocidio in Myanmar contro la minoranza musulmana dei rohingya. A fine marzo è uscito il suo nuovo album dal titolo “Felice” ed, in una recente intervista a Famiglia Cristina, la cantante ha anche rivelato di avere il sostegno di Papa Francesco. L’ha incontrato tre volte e lui l’ha incoraggiata con queste parole: “Avanti, avanti così suora“. Nel 2014, come in molti ricordano, la suora ha vinto The Voice of Italy, anche interpretando il brano “No one” di Alice Keys.

Ballando con le stelle 2018: Barbara D’Urso non ci sarà

Nell’intervista a Libero, Milly Carlucci parla anche del sogno Barbara D’Urso “ballerina per una notte” a Ballando con le stelle 2018. Almeno per quest’anno, però, sembra proprio che la conduzione dei non pochi programmi a Mediaset, impedirà a “Lady Cologno” di ballare nel sabato sera di RaiUno. Questa la conferma della Carlucci alla giornalista che l’ha intervistata: (…) Avevamo accarezzato l’idea ma poi è andata diversamente: ha tanti impegni, adesso anche il Grande Fratello“. Inoltre, a chi le chiede se l’ospitata della D’Urso sia “saltata” per problemi di “burocrazia” o per “un no della RAI” la conduttrice di “Ballando” replica un secco “no“, senza aggiungere altro.

Milly Carlucci scherza sui politici in pista a Ballando con le stelle

Intanto, dopo Robozao, Raoul Bova, Al Bano e Romina e Garko c’è chi per le restanti puntate di Ballando con le stelle 2018 avanza l’ipotesi dei politici tra i nuovi ballerini per una notte. Ma su questo la Carlucci ha le idee chiare: “Di Maio, Salvini, Meloni o Berlusconi? Tutti e quattro: li faccio ballare insieme, una grande sfida e poi la mettiamo al televoto!“.