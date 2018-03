Ballando con le stelle 2018, live: i momenti caldi della seconda puntata

By

Seconda puntata, Ballando con le stelle 2018: diretta live

Ecco cosa è successo nella puntata del 17 marzo 2018 a Ballando con le stelle!

Test di gravidanza di Sara Di Vaira e Massimiliano Morra: la maestra di ballo ci tiene a precisare che è tutto a posto, ma precisa anche: “Siamo single, non dobbiamo rendere conto a nessuno! Ma per ora tutto ok!”.

Stefania Rocca: nonostante l’infortunio, taciuto il più possibile al marito Carlo Capasa per non farlo preoccupare, l’attrice lascia tutti a bocca aperta! Il direttore Sandro Mayer svela la chicca: Stefania ha fatto la baby sitter tanti anni fa ed è ancora in contatto con i bambini che ha accudito!

I braccialetti di Ivan Zazzaroni: il web è rimasto colpito dai bracciali indossati dal giudice. Potrebbe trattarsi del marchio Bracciali Hand Made By Gigliesi.

Akash, l’identità e gli occhi: c’era da aspettarselo, Selvaggia Lucarelli ha portato a galla le voci delle ultime ore. Akash in passato è andato in tv (a Temptation Island come tentatore e a Ciao Darwin nella categoria Belli) con il nome di Pablo Andreis Romeo? Selvaggia lo esorta a trovare la sua personalità. Akash si difende: “Chiacchiere, Milly ha la mia carta d’identità“. Quindi Akash è sicuramente il suo vero nome. Si passa poi all’argomento occhi: gli occhi di ghiaccio di Akash sono frutto di un’operazione chirurgica o di lenti a contatto colorate? L’aspirante ballerino nega categoricamente.

Eleonora Giorgi: Selvaggia Lucarelli: “Sei consapevole di essere quella che balla peggio?”. La difesa: “Sì, ma sto giocando e mi sto divertendo!”. L’artista è consapevole di portare sul palco ben altro, i piedi piano piano si sistemeranno!

Don Diamont: Selvaggia sempre sul pezzo: “La camicia è della Forrester Creation?”

Robozao Dance: Milly lancia il nuovo ballo del robot!