Ballando con le stelle 2018: Al Bano e Romina ospiti nella quinta puntata

Al Bano e Romina ospiti nella quinta puntata di Ballando con le stelle 2018

I super ospiti della quinta puntata di Ballando con le stelle 2018 sono Al Bano Carrisi e Romina Power. I due cantanti, ancora oggi sotto i riflettori per la loro “chiacchierata” storia d’amore, saranno in studio da Milly Carlucci nel nuovo appuntamento col programma che andrà in onda sabato 7 aprile in prima serata su Rai1 (l’annuncio viene da BubinoBlog). Così, grazie al duo Carrisi-Power la Carlucci mette a segno un nuovo “colpo”, dopo che “ballerini per una notte” nelle prime quattro puntate della popolare trasmissione Rai sono già stati: Raoul Bova con Rocio Munoz Morales (nella quarta puntata), il mago Silvan (nella terza), Anastacia (nella seconda) e Robozao (nella prima).

Milly Carlucci ospita Al Bano e Romina: Ballando si “scontra” col nuovo Serale di Maria De Filippi

Al Bano e Romina ospiti nella quinta puntata di Ballando con le stelle 2018, sono un bel “colpaccio”, anche perché, sabato 7 aprile, il programma di Rai1 dovrà vedersela con il debutto del Serale di Amici su Canale5, trasmissione di Maria De Filippi per cui sono già stati annunciati come ospiti Laura Pausini, Fabri Fibra e Alice Merton. Tra le altre cose, sabato Amici tornerà in diretta tv dopo vari anni di differita, con un meccanismo “a fasi” tutto nuovo ed una sfilza di super giudici arruolati in “commissione esterna” (ci sono anche gli ex volti Rai Heather Parisi e Simona Ventura).

Ballando con le stelle 2018, le anticipazioni della quinta puntata: balla la coppia Ciacci-Todaro

Ma le sorprese non finiscono qui. In queste ore, su Facebook Milly Carlucci ha fornito tutte le anticipazioni relative alla quinta puntata di Ballando con le stelle di sabato 7 aprile 2018: “Ci sono – dice la conduttrice in un video diffuso sui profili ufficiali social del programma – tante cose che bollono in pentola. Aspettiamo il tango di Giovanni Ciacci con Raimondo Todaro. Giovanni ha promesso un tango scandaloso. Questa è anche la puntata in cui inizia il torneo della gente comune. Abbiamo due numeri pazzeschi“. E la domanda dei tv-addicted è sempre questa: “Il tutto basterà contro Queen Mary?“.

Albano & Romina Power ballerini per una notte, sabato a #Ballandoconlestelle contro la prima di #Amici17 con Laura Pausini ospite d'onore. — BubinoBlog (@bubinoblog) April 4, 2018