Guillermo Mariotto fischiato a Ballando con le stelle 2018: cosa c’entra Amedeo Minghi

A Ballando con le Stelle 2018 Guillermo Mariotto critica la recente esibizione di Amadeo Minghi ma il pubblico in studio fischia il giudice. E’ quanto successo, tra le altre cose, nella terza puntata del programma di Milly Carlucci che Rai1 ha mandato in onda sabato 24 marzo 2018. Ma cos’ha detto Mariotto di così grave per meritare fischi e dissenso da parte dei presenti?

Fischi per Guillermo Mariotto contro Amedeo Minghi a Ballando con le stelle 2018: “Non devi sembrare uno zombie”

I fatti. Nella terza puntata di Ballando con le stelle 2018 il giudice Guillermo Mariotto è stato fischiato per aver detto questa frase: “Non devi sembrare uno zombie“. E’ stato, infatti, questo il commento non gradito che il giurato ha fatto all’esibizione di Amedeo Minghi e Samanta Togni, questa settimana in pista con un tango sulle note di “Cercami” di Renato Zero.

Amedeo Minghi replica alle accuse di Mariotto a Ballando con le stelle: “Questo non è il mio mondo”

Dal canto suo, nel terzo appuntamento di Ballando con le stelle 2018 Milly Carlucci ha chiesto al cantante di “Trottolino amoroso” se si sentisse davvero uno “zombie“ ma, nonostante i vari assist forniti dagli altri giudici (frasi come: “Dicci quello che pensi!“, “Reagisci!“), Minghi ha comunque evitato di accendere la polemica a tutti i costi, anche spiegando il perché della sua scelta: “Questo non è il mio mondo“, ha detto il cantante in prima serata su Rai1, salvo poi anche aggiungere: “Non mi esprimo in questo contesto“. E se Mariotto alla fine ha giudicato con un voto basso (“3”) la performance del cantautore, gli altri giudici invece sono stati almeno un po’ più clementi, assegnandogli un sentito “5”.