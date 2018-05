Ivana Trump e Rossano Rubicondi di nuovo insieme: sabato a Ballando con le stelle 2018

Sono stati ufficialmente scelti i nuovi “ballerini per una notte” di Ballando con le stelle 2018. Ad esibirsi, sabato 5 maggio, in prima serata su Rai1, sono la super ospite Ivana Trump e l’ex marito Rossano Rubicondi. Dopo aver accettato l’invito di Milly Carlucci, sabato sera i due volteggiano in coppia sulla pista da ballo, avendo a disposizione pochissimo tempo per memorizzare la coreografia. Il punteggio da loro ottenuto viene poi “regalato” ad uno dei concorrenti ancora in gara e contribuisce a trasformare la nuova classifica della semifinale.

Ballando con le stelle 2018: Milly Carlucci riunisce Ivana Trump e Rubicondi

Dopo Al Bano e Romina, a Ballando con le stelle 2018 la conduttrice Milly Carlucci riunisce anche Ivana Trump e Rubicondi. I due si sono sposati nel 2008, salvo poi separarsi dopo un matrimonio durato alcuni mesi. Nonostante la fine del rapporto con Rubicondi, però, lo scorso gennaio ospite su Rai1 l’ex marito ha definito la donna l’amore della sua vita, sostenendo che ancora oggi i due stiano insieme e che non ci sarebbe mai stata una vera rottura. Del resto, prima di Rubicondi, la nota Ivana è stata anche moglie dell’attuale Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, da cui ha divorziato nel 1992. E prima ancora, è stata legata all’imprenditore italo-americano Riccardo Mazzucchelli e all’amico di infanzia George Syrovatka.

Ivana Trump e Rubicondi oggi

Oggi Ivana Trump ha 69 anni e fa principalmente la scrittrice. Di recente è anche stata tra i giudici di Miss Crotia 2018. Rossano Rubicondi, invece, è spesso ospite in studio a Sabato Italiano, il programma di RAI1 condotto da Eleonora Daniele. In passato ha fatto anche il modello, il co-conduttore tv ed il concorrente a L’Isola dei Famosi.