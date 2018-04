Infortunio per Francisco Porcella: come sta il concorrente di Ballando con le stelle 2018

Francisco Porcella ha avuto un infortunio e, al momento, non è chiaro se potrà ballare o no nella sesta puntata di Ballando con le stelle 2018. Il concorrente si è fatto male e a darne notizia è stato lui stesso tramite i social. Su Instagram l’aspirante ballerino da Milly Carlucci ha parlato così delle sue attuali condizioni di salute: “Un tempismo proprio perfetto per farmi male. Lussazione della clavicola. Almeno non ho messo sotto il bambino che mi ha tagliato la strada in snowboard. Adesso bisognerà vedere se riuscirò a ballare sabato!? Voglio scusarmi con tutte le persone che si aspettavano tanto da me, specialmente la mia ballerina Anastacia Kuzmina. Sappiate che apprezzo tantissimo il vostro sostegno“.

Ballando con le stelle 2018, Milly Carlucci commenta l’infortunio di Francisco Porcella: “E’ un bel guaio”

Francisco Porcella, uno dei volti più “giovani” di Ballando con le stelle 2018, si sarebbe fatto male domenica 9 aprile. A parlare dell’infortunio è stata anche Milly Carlucci in un video pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook della conduttrice: “(…) Purtroppo – ha commentato la presentatrice di Rai1 – è successo l’infortunio di Francisco Porcella. Francisco infortunato è un bel guaio“.

Tutti gli infortuni di Ballando con le stelle 2018

In questa edizione di Ballando con le stelle, non soltanto il bel surfista sardo-hawaiano ha avuto dei problemi. Nella quinta puntata Giovanni Ciacci ha avuto un malore dopo l’esibizione e, prima ancora, anche un altro concorrente del programma, Massimiliano Morra, è stato vittima di un incidente stradale.