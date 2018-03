Ballando con le stelle 2018: eliminati Stefania Rocca e Marcello Nuzio

Ecco chi sono gli eliminati della puntata di Ballando con le stelle di ieri, 24 marzo 2018

Gli eliminati della terza puntata di Ballando con le stelle 2018 sono Stefania Rocca e Marcello Nuzio. L’attrice ed il ballerino professionista sono stati battuti dalla coppia formata da Giaro Giarratana e Lucrezia Lando nello spareggio finale di sabato 24 marzo 2018 (più precisamente: il verdetto è arrivato alle 00.40 circa di domenica 25). Il “contatore” invocato dalla Carlucci ha dato come risultato definitivo il 79% vs il 21%, verdetto favorevole per il modello italo-germanico ma non per l’apprezzata attrice torinese. Prima del momento dell’eliminazione della Rocca, è stato Guillermo Mariotto a sottolineare il sadismo dei telespettatori nell’uso del televoto, in quanto, secondo il giudice, chi segue lo show di Rai1 avrebbe già intuito le varie dinamiche del gioco, in un certo senso lavorando in direzione opposta rispetto alle valutazioni della giuria.

Ballando con le stelle 2018: Stefania Rocca e Marcello Nunzio settimi nella classifica tecnica della terza puntata

Se non ci si crede, la classifica tecnica della terza puntata di Ballando con le stelle 2018, indica la Rocca al settimo posto (non ultima, quindi), con ben 27 punti racimolati grazie alla sua ultima esibizione nella popolare pista da ballo della TV di Stato. Ecco invece com’è andata agli altri concorrenti per quanto riguarda la classifica stilata dai soli giudici:

Gessica Notaro – Stefano Oradei (48 punti); Francisco Porcella – Anastacia Kuzmina (46); Akash Kumar – Veera Kinnunen (41; qui la storia dei vari nomi d’arte) Cesare Bocci – Alessandra Tripoli (39); Giaro Giarratana – Lucrezia Lando (38); Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro (28); Stefania Rocca – Marcello Nuzio (27); Eleonora Giorgi – Samuel Peron (25); Amedeo Minghi – Samanta Togni (23; qui i fischi dopo la loro esibizione); Cristina Ich – Luca Favilla (20); Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale (19); Massimiliano Morra – Sara Di Vaira (0).

A quali concorrenti sono stati assegnati il nuovo “Voto social” ed il “Tesoretto” di Ballando con le stelle 2018?

Nella terza puntata di Ballando con le stelle 2018 i cinque punti del “Voto social” sono andati a Massimiliano Morra (giudicato “invotabile” per la sua esibizione post incidente), mentre il “Tesoretto” del valore di cinquanta punti a sorpresa è stato assegnato da Sandro Mayer a Eleonora Giorgi.