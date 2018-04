Carolyn Smith: la presidente di giuria di Ballando con le stelle 2018 dà i giudizi ai concorrenti

Carolyn Smith sembra così presa dalla gara di Ballando con le stelle 2018 che la presidente di giuria giudica i concorrenti anche quando il programma di Rai1 non è in onda. Non ci credete? Beh, il super giudice della trasmissione condotta da Milly Carlucci svela la sua personale classifica tecnica provvisoria. Lo fa con una foto pubblicata sui social, in cui riporta anche un giudizio momentaneo sugli aspiranti VIP ballerini nel sabato sera tv della RAI. Questo il parere tecnico che Carolyn Smith, almeno per ora, riserva ai concorrenti uomini di Ballando con le stelle 2018 (Don Diamond è stato eliminato nella seconda puntata): Cesare Bocci: “Stabile e veramente bravo. Solo un errore sul boogie“. Massimiliano Morra: “Partito bene. Setback incidente” (setback significa “contrattempo”). Giaro Giarratana: “Stabile dall’inizio“. Giovanni Ciacci: “Sta difendendo alla grande same se* dancing“. Francisco Porcella (ora infortunato): “Fortissimo in tutto“. Amedeo Minghi: “Finalmente è entrato in gara“. Akash Kumar: “Sta andando alla grande“. Queste, invece, le valutazioni che la presidente di giuria di Ballando con le stelle 2018 registra a proposito delle concorrenti donne (Giorgi e Rocca eliminate rispettivamente nella quarta e nella terza puntata): Gessica Notaro: “Alto punteggio dall’inizio. Solo un jive pesante“. Cristina Ich (eliminata nella quinta puntata): “Peccato che è uscita. Per il pubblico a casa era brava“. Nathalie Guetta: “Sta migliorando, ma quanto può migliorare?“.

Ballando con le stelle 2018: Carolyn Smith svela la sua personale classifica dopo le prime cinque puntate

Come se non bastasse, sui social Carolyn Smith rivela anche la sua personale classifica tecnica provvisoria relativa alle prime cinque puntate di Ballando con le stelle 2018. Questi i risultati parziali dati dalla somma dei voti che la presidente di giuria ha conferito nei primi cinque appuntamenti col programma di Rai1. Prima: Gessica Notaro (con 42 punti). Secondo: Francisco Porcella (41 punti). Terzo: Giaro Giarratano (40 punti). Quarto: Giovanni Ciacci e Cesare Bocci (pari merito, con 39 punti). Sesto: Akash Kumar (36 punti). Settima: Cristina Ich (33 punti). Ottava: Nathalie Guetta (26 punti). Nono: Amedeo Minghi (24 punti). Infine, decimo ed ultimo: Massimiliano Morra (22 punti).

Carolyn Smith mette in guardia i vip di Ballando con le stelle: “Sabato ci sarà sicuramente un cambiamento!”

Nonostante primi ed ultimi in classifica, Carolyn Smith invita tutti i concorrenti rimasti in gara a Ballando con le stelle 2018 a non demordere e a non dormire sugli allori. Il motivo lo spiega lei stessa nel recente post pubblicato via social: “Siamo a metà strada di Ballando con le stelle. Ho fatto un calcolo della mia classifica fino alla quinta puntata. Molto interessante! Ci sarà sicuramente un cambiamento sabato!“.