Balalaika su Canale5 con Blasi, Belén e Savino: chi altro c’è nel cast

Mondiali 2018, Canale5 li racconta con Balalaika: i conduttori sono Ilary Blasi e Nicola Savino. C’è anche Belén

Ufficialmente rivelati la data di inizio e il titolo del nuovo programma che la rete ammiraglia Mediaset dedicato ai Mondiali 2018. Canale5 racconterà il grande evento sportivo con Balalaika – Dalla Russia col pallone. Questo il titolo scelto per la trasmissione-novità che vedrà protagonisti come conduttori Ilary Blasi e Nicola Savino. Insieme ai due padroni di casa, ci sarà anche Belén Rodriguez. Per il resto, dal prossimo 15 giugno 2018 l’atteso show verrà trasmesso tutte le sere dalle ore 22.00 e, naturalmente, andrà in onda subito dopo le varie partite. Lo show avrà lo scopo, non soltanto di informare i telespettatori “sportivi”, ma anche di intrattenere intere famiglie posizionate davanti al televisore. In conferenza stampa è stato Pier Silvio Berlusconi (vice presidente di Mediaset) a commentare le varie novità: “Avere i mondiali – ha detto – ci rende orgogliosi. Siamo sicuri che li tratteremo come mai avete visto, sia in termini di copertura che di tecnologia. I Mondiali Mediaset saranno spettacolari, allegri e brillanti“. Tutto ciò si spera sarà possibile anche grazie alla novità della “tv aumentata” (contenuti extra da consultare direttamente dal televisore) e grazie a 5 studi a Milano, 2 a Mosca e circa 500 ore di diretta.

Balalaika: chi altro c’è nel cast del nuovo programma

Oltre ai conduttori e a Belén nel cast di Balalaika sono stati arruolati anche altri volti di Canale5 (ma non solo). Nel cast del nuovo programma, infatti, è prevista già da ora la presenza di Diego Abatantono, della Gialappa’s Band e del mago Forest. Inoltre, tra i primi ospiti annunciati spuntano anche i nomi di Rita Pavone, i Ricchi e Poveri e Toto Cutugno. Quindi, per consentire il racconto “sportivo” delle varie partite di calcio, più di 60 trasmesse gratuitamente da Mediaset, in studio saranno presenti anche opinionisti e giornalisti come Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Elena Tambini, Giorgia Rossi e Monica Bertini.

Gli appuntamenti Mediaset per seguire i Mondiali 2018

Questi, infine, gli appuntamenti da tenere ben presenti per seguire i Mondiali 2018 sulle reti Mediaset. Si parte alle ore 8.00 su Mediaset Extra, con “Buongiorno Mosca” e Dario Donato. Poi, la giornata sport tv prosegue alle 11.15 con “Casa Russia” e Monica Bertini su Italia1. Quindi, si prosegue in day-time con “Mondiali Mediaset live” con Giorgia Rossi. Infine, alle 22.oo c’è Balalaika su Canale 5, mentre in questo stesso orario su Italia1 va in onda Pardo con Tiki Taka.