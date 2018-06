Avanti un altro Pure di sera: da Bonolis è tutto della D’Urso

Barbara D’Urso abbraccia Paolo Bonolis: “Volevo ricordare che, dopo il mio programma quotidiano, c’è Avanti un altro”

Per carità, è tutto un gioco. Ma c’è chi ci crede. Attesa ad Avanti un altro – Pure di sera!, Barbara D’Urso si “allarga” un po’, andando anche al di là del ruolo fisso di ospite. Complice Paolo Bonolis, infatti, la conduttrice di Canale5 prende possesso della “mia trasmissione“, accettando di giocare con ironia la partita messa in piedi per beneficenza. Soltanto alla fine dell’ospitata, c’è spazio per un momento che appare più “genuino” degli altri. La D’Urso saluta a modo suo in casa d’altri, abbraccia Paolo Bonolis e lascia gli Studi Elios in Roma con queste parole: “Volevo ricordare alla mia Italia che, dopo il mio programma quotidiano, c’è Paolo Bonolis con Avanti un altro“. La regia fa partire la canzone “Alleluia” – come a dire che finalmente c’è l’annuncio tanto atteso – e anche Bonolis sottolinea sornione: “Ce l’ha fatta!“. Così, dopo 7 edizioni mai “promozionate”, passate tra pettegolezzi sul perché non lo faccia mai, la D’Urso trova finalmente le parole per lanciare come si deve il game show in onda tutti i giorni subito dopo di lei.

Paolo Bonolis e Barbara D’Urso: ad Avanti un altro non un’alleanza, ma la condivisione di un programma

E la sintesi perfetta di questa ospitata di Barbara D’Urso da Paolo Bonolis ce la dà uno degli autori di Avanti un altro. Su Twitter, in merito alla presenza in trasmissione della conduttrice di Pomeriggio 5 Marco Salvati così scrive: “Non è un’alleanza, è solo la condivisione di un programma“. La frase è evidentemente “rubata” dall’attualità politica, ma rende bene l’idea. Come a dire: quella tra i due conduttori televisivi sul piccolo schermo non viene narrata come un “unione che fa la forza” in casa Mediaset, ma solo come un “colpaccio” che genera attenzione verso lo show che sbarca in prime time. Insomma, la (presunta) “pax tv” tra “Barbie” e “Paolino” sembra non convincere del tutto. La sensazione è che i due big di Canale5 scelgano, almeno per ora, di “rifugiarsi” in ruoli ben definiti: lei quello di conduttrice-possessiva che contagia tutto con la propria indole; lui quello di presentatore “sopra ogni cosa” che celebra con spirito satirico “l’unica regina dei reality”. Il risultato? Forse da questo momento televisivo il pubblico attendeva maggiore “verità”. Sarà per la prossima volta? Se ci sarà, s’intende…