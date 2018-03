Avanti un altro, Miss Claudia assente ed è subito giallo: “Aveva da fare”

Paolo Bonolis annuncia l’assenza di Miss Claudia ad Avanti un altro del 22 marzo 2018

Chi ha guardato la puntata di Avanti un altro di oggi, giovedì 22 marzo 2018, si sarà sicuramente domandato il perché dell’assenza di “Miss Claudia” (Claudia Ruggeri) dal Salottino targato Paolo Bonolis. L’odierno appuntamento con il preserale di Canale5 si è infatti aperto con il mancato ingresso in studio della Ruggeri e con il conduttore del popolare gioco targato Mediaset ed Endemol che ha così giustificato l’assenza della showgirl dal programma: “Come vede – ha detto Bonolis in TV, parlando con il primo concorrente della serata – è tutto pronto per la sua partecipazione. C’è anche il nostro Salottino con le sue orride…figure. Tra esse – ha quindi annunciato Bonolis – oggi spicca l’assenza di Miss Claudia che c’aveva da fa’ e non poteva assolutamente“.

Perché Miss Claudia è assente ad Avanti un altro 2018? Il possibile motivo è da ricercare su Instagram

Stando a quanto detto da Paolo Bonolis nella puntata di Avanti un altro 2018 di oggi in onda su Canale5, sembrerebbe proprio che la bella 35enne dai più conosciuta come “Miss Claudia” si sia assentata dalle registrazioni della fortunata trasmissione di Mediaset per degli impegni. Ma impegni di che tipo? Per il momento non se ne sa molto, anche se spulciando il profilo Instagram di Claudia Ruggeri parrebbe proprio che in questo periodo l’aitante showgirl romana – già in passato arruolata nel cast del popolarissimo show sia come “Poliziotta” sia come “Supplente” – starebbe lavorando all’apertura di un nuovo ristorante (di recente sui suoi social è anche comparso un post che invita tutti i fan all’inaugurazione di un locale-novità in quel Roma).

Claudia Ruggeri si assenta da Avanti un altro ed è subito giallo…

E quindi il mini giallo sull’assenza di Miss Claudia ad Avanti un altro 2018 si infittisce: è un ristorante sì o no il vero motivo per cui oggi l’apprezzata 35enne romana – che nella vita privata ha sposato Marco Bruganelli, fratello di Sonia, moglie di Paolo Bonolis – in TV non si è fatta vedere?