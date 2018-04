Paolo Bonolis: “Avanti un altro? Se la prossima stagione ci sarà non possiamo saperlo”

Avanti un altro 2019 si farà? E’ la domanda che sorge spontanea dopo che in TV Paolo Bonolis ha sollevato tutti i dubbi del caso. Ecco quali sono state le “ultime parole famose”che il conduttore ora a Mediaset ha pronunciato sul finale dell’ultima puntata realizzata, andata in onda domenica 22 aprile 2018 nel preserale di Canale5: “Chiedo a tutti voi: la prossima stagione ci sarà ancora Avanti un altro? Noi questo non possiamo saperlo. Lo decide la Rete? Lo decidiamo noi? Lo decidete voi? Vallo a sapere. Nel frattempo vi salutiamo e andiamo tutti al mare“.

Avanti un altro 2018, Paolo Bonolis chiude l’ultima puntata con un monologo: “Senza di loro sarei una caccola informe”

Prima di pronunciare queste parole su Canale5, Paolo Bonolis ha chiuso l’ultima puntata di Avanti un altro 2018 introducendo in studio i vari personaggi del “Salottino” e dando vita ad una sorta di monologo. Queste le frasi scandite dall’amato conduttore alla fine dell’ultimo appuntamento dell’amato quiz Mediaset, per cui quest’anno sono state realizzate più di 100 puntate: “Conclusione degna di uno spettacolo che ha vagheggiato attraverso i palinsesti, offrendo voi – mi auguro – un’ora di rilassante e disincantato divertimento. Ma sono forse io colui che ha realizzato tutto questo? No. Non sarei niente. Io sarei una caccola informe in questo universo se non ci fossero insieme a me anche tutti loro“.

Paolo Bonolis ringrazia tutti su Canale5: Mediaset per ora non dice se Avanti un altro 2019 ci sarà oppure no

Nell’ultima “fatica” dell’edizione 2018 di Avanti un altro Paolo Bonolis ha anche ringraziato il collega di lavoro di sempre, Luca Laurenti, gli autori, da Christian Monaco, a Stefano Jurgens, da Sergio Rubino a Marco Salvati ed, infine, Mediaset e le produzioni Endemol ed Sdl. Saluti, quelli del conduttore, che arrivano a distanza di poche ore da una nota in cui da Cologno Monzese sì riconoscono i grandi ascolti registrati anche quest’anno dal programma di Canale5 – la media delle puntate è di 4 milioni 394 mila spettatori con una share del 21,65% di share, +10,5% rispetto all’edizione 2017 – , ma almeno per il momento non confermano né smentiscono che Avanti un altro 2019 ci sarà.