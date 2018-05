By

Verissimo, Aurora Ramazzotti è fidanzata con Goffredo Cerza: le dichiarazioni della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti è innamorata. E a Verissimo lo ha ribadito: con Goffredo Cerza è vero amore. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha confidato che il ragazzo va molto d’accordo con la sua famiglia, che è tutt’altro che tradizionale. Il fidanzato di Aurora Ramazzotti ha poi legato molto con Eros, che non è un papà geloso e possessivo nei confronti di sua figlia. “Sono innamorata e felice. Papà e Goffredo, entrambi romani, hanno legato subito. Eros è un papà saggio. Goffredo, invece, va d’accordo con tutta la mia famiglia, anche con i fratellini” ha spiegato Aurora a Silvia Toffanin.

Aurora Ramazzotti fidanzato: chi è Goffredo Cerza

Goffredo Cerza è un ragazzo romano che studia Ingegneria a Londra. Ha conosciuto Aurora Ramazzotti grazie a Sara Daniele, figlia di Pino Daniele e migliore amica dell’erede di Eros e Michelle. Goffredo e Aurora vivono dunque un rapporto a distanza, tra Londra e Milano, ma fanno il possibile per viversi fino in fondo questa storia d’amore. E di recente hanno festeggiato il loro primo anno insieme: un anniversario importante, durante il quale non sono mancate dediche d’amore sui social network.

Aurora Ramazzotti vuole diventare una conduttrice

Trovato il grande amore, Aurora Ramazzotti è ora concentrata sulla propria carriera. Dopo il diploma ha deciso di intraprendere la strada della conduzione, come mamma Michelle. “Una scelta ponderata, sulla quale ho riflettuto molto”, ha assicurato Aury, così come lo chiamano in famiglia.