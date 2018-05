Aurora Ramazzotti contro le malelingue: “Saranno le immagini a parlare”

Aurora Ramazzotti in tv con la mamma Michelle Hunziker: “Non vedo l’ora”

Partirà il 17 Maggio il nuovo programma di Canale 5 Vuoi Scommettere? Protagoniste indiscusse Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, rispettivamente conduttrice e inviata. Per loro è la prima collaborazione insieme in tv. Dopo l’esperienza con il Daily di X Factor, Aurora Ramazzotti è pronta a sbarcare su Mediaset e dimostrare che non basta essere “figli di”. La figlia di Michelle pubblica un post su Instagram con una foto che la vede insieme alla madre. “Potrei scrivere un migliaio di cose, esporvi le mie emozioni e parlarvi di quanto mi senta onorata e fortunata ad essere dove sono ora. Fare discorsi sui “figli di” e dirvi che rispetto anche i pregiudizi e le critiche. Invece mi limito a dire che il 17 Maggio andrà in onda la prima puntata di Vuoi Scommettere, su canale 5 in prima serata” scrive Aurora Ramazzotti e poi aggiunge: “Vi invito a guardarlo e lascerò che siano le immagini di una splendida avventura a parlare. Non vedo l’ora”.

Vuoi Scommettere? L’opportunità di Aurora Ramazzotti

Il papà Eros Ramazzotti la immaginava nel mondo della musica e invece, il vero sogno di Aurora, sembra essere molto simile a quello di mamma Michelle. Eros comunque continua a sostenere la figlia in quello che piace fare a lei. Una importante opportunità quella di Aurora Ramazzotti che in cinque puntate di Vuoi Scommettere? potrà dimostrare il suo talento affiancando Michelle Hunziker che, in questa esperienza ha cercato di rivolgersi ad Aurora come una collega e non come mamma.

Michelle e Aurora: mamma e figlia insieme in televisione

Un sogno non solo per Aurora ma anche per la mamma Michelle Hunziker che è al settimo cielo all’idea di lavorare con la figlia. “Quando mi hanno detto cosa ne pensavo di fare questa cosa assieme a lei sono stata un minuto in silenzio: ero felicissima” ha raccontato la Hunziker.