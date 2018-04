Aurora Ramazzotti lascia Sky: la figlia di Eros e Michelle sbarca a Mediaset

Aurora Ramazzotti pronta a lasciare Sky: nuovi progetti attendono la figlia di Eros e Michelle a Mediaset

Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, sta cercando a suo modo di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Dopo diversi lavori svolti per Sky, tuttavia, Aurora oggi sarebbe pronta a lasciare la rete per lavorare a Mediaset. A rivelarlo è il settimanale Chi che, nel suo ultimo numero, ha fatto sapere che nuovi progetti potrebbero portare la ragazza in tv. Su quali siano i programmi che Mediaset ha in riserbo per Aurora Ramazzotti e quali i ruoli che a lei potrebbero essere assegnati, tuttavia, nulla è stato aggiunto dal giornale.

Aurora Ramazzatti: l’amore e i progetti lavorativi

Oltre che nel campo sentimentale, le cose sembrano andare bene ad Aurora Ramazzotti anche sul piano lavorativo. Fidanzata felicemente da più di un anno ormai, la figlia di Eros e Michelle è diventata recentemente testimonial della Nike. Un progetto questo che presto pare la porterà presto ad Abu Dabi. La vera novità, però, stando a quanto scritto dal team di Alfonso Signorini, dovrebbe essere l’abbandono di Sky da parte di Aurora. Come molti probabilmente già sanno, infatti, la ragazza ha lavorato per la rete ma, adesso, nuovi lavori potrebbero portarla a Mediaset.

Aurora Ramazzotti a Mediaset: ecco cosa farà la figlia di Eros e Michelle

Come si legge nell’articolo pubblicato da Chi: “La figlia di Eros e Michelle sarebbe pronta a lasciare Sky per accettare le ‘sirene’, ovvero le offerte che Mediaset le sta facendo”. Come già accennato sopra, tuttavia, niente di più è stato rivelato a tal proposito e, perciò, per scoprire il ruolo che l’azienda avrebbe deciso di affidare ad Aurora Ramazzotti, ovviamente, non ci resta che aspettare. Forse una co-conduzione con mamma Michelle? Chi lo sa… Per saperne di più, dunque, restate sintonizzati.