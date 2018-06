Asia Argento, prime dichiarazioni sul suicidio del compagno Anthony Bourdain: “Sono devastata, i miei pensieri sono con la sua famiglia”

La notizia odierna della morte di Anthony Bourdain ha scosso il mondo dello spettacolo e della cucina. Tantissime le celebrità che sui social hanno espresso un saluto, un ultimo pensiero per lo chef, morto suicida a 61 anni in una stanza d’albergo a Strasburgo, in Francia. Asia Argento, compagna del cuoco statunitense, lungo tutta la giornata è rimasta silenziosa, racchiusa nel suo dolore. Nel tardo pomeriggio ha deciso di rompere il silenzio e su Twitter ha scritto un pensiero per il fidanzato che è venuto a mancare in circostanze tragiche.

L’attrice romana: “Anthony era il mio amore, la mia roccia, l’uomo che mi proteggeva”

“Anthony metteva tutto se stesso in tutto quello che faceva”, ha twittato Asia Argento che ha poi proseguito ricordando chi fosse Bourdain nel privato, di quale tempra fosse fatto: “Il suo essere brillante e senza paura ha ispirato tantissime persone e la sua generosità non conosceva confini”. L’attrice spiega poi chi fosse per lei Anthony, che cosa rappresentasse quel compagno 19 anni più vecchio di lei: “Era il mio amore, la mia roccia, l’uomo che mi proteggeva. Sono devastata”. Asia infine unisce il suo dolore a quello dei famigliari dello chef, lanciando un appello: “I miei pensieri sono con la sua famiglia. Vi chiedo di rispettare la loro privacy, e la mia”.

Rose McGowan: lo straziante video in ricordo di Anthony e le parole sull’amica Asia Argento

Tra le tante star che hanno dato l’ultimo saluto allo chef, c’è stata anche Rose McGowan, che tramite uno straziante video postato su Twitter e un messaggio Instagram ha ricordato lo chef e ha parlato del bisogno che Asia Argento avesse di lui. Un mix di lacrime, dolore e rabbia, frutto, da parte dell’attrice a stelle e strisce, della non compresa scelta di Anthony di togliersi la vita a 61 anni. Un gesto che secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato messo in atto attraverso un’impiccagione. La notizia del decesso è stata invece confermata dalla CNN che ha diramato la seguente nota: “È con immensa tristezza che confermiamo la morte di un grande avventuriero e di un grande amico.”