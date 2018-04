Ascolti tv, venerdì 13 aprile: La Corrida di Carlo Conti parte col botto

Ascolti tv La Corrida: la prima puntata di venerdì 13 aprile 2018 vince la serata

Ottimo esordio per La Corrida di Rai Uno. Carlo Conti e la valletta Ludovica Caramis sono stati seguiti da quasi sei milioni di telespettatori. Il programma – che è passato in Rai dopo anni e anni su Mediaset – ha ottenuto il 27,4% di share. Una partenza col botto per il format che fu del mitico Corrado e che ha ovviamente battuto gli altri programmi tv sulle altre reti. Il Segreto, la soap spagnola che è tornata in prime time, non è andata oltre il 1.981.000 telespettatori, con uno share del 10.4%. Su Italia Uno Sei su scherzi a parte ha ottenuto poco più di un milione di telespettatori, così come Nemo-Nessuno escluso su Rai Due.

La prima puntata de La Corrida è stata vinta da un contadino

Come da tradizione, la prima puntata de La Corrida è stata all’insegna di numerosi e diversi dilettanti allo sbaraglio. La serata è stata vinta da Liberatore Russolillo, un contadino di 92 anni che si è esibito con il suo organetto. L’uomo – che si è contraddistinto per la sua simpatia e bravura – ha avuto la meglio su cantanti, ballerini, poeti, ginnaste e altri.

La Corrida con Carlo Conti: il numero delle puntate

La nuova edizione de La Corrida è composta in tutto da sei puntate e andrà dunque in onda fino alla fine di maggio.