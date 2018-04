Ascolti tv, 17 aprile 2018: Grande Fratello 15 debutta col 22,6% di share

Ascolti tv martedì 17 aprile 2018: ieri sera Grande Fratello 15 visto da 3,5 milioni di spettatori

Quali sono gli ascolti TV registrati dalla prima puntata di Grande Fratello 15? Martedì 17 aprile 2018, in prima serata su Canale5, a guardare il primo appuntamento col GF 15 condotto da Barbara D’Urso (orario di inizio: 21.39; chiusura: 01.39) sono stati 3 milioni 598 mila telespettatori medi pari al 22,6% di share. Nel 2015 il debutto di GF 14 presentato dalla Marcuzzi ottenne una media share del 19,21%. Ieri sera il reality è così tornato in onda a distanza di tre anni dall’ultima puntata, con alla guida una delle storiche conduttrici e avendo come competitor Questo nostro amore 80, la fiction di Rai1 vista da una media di 3 milioni 686 mila telespettatori (15,45%). Per il resto: La7 con Di Martedì ha ottenuto l’8,32% di share. Rai3 con Carta Bianca il 4,63%. Rai2 il 5% con i tre episodi di Hawaii Five 0. Italia1 il 3,74% col film Lone Survivor. Infine, Rete4 il 4,95% grazie ad Unknown – Senza identità.

Grande Fratello 2018, la D’Urso commenta gli ascolti della prima puntata: “Picchi del 32% di share”

Questo il commento di Barbara D’Urso sugli ascolti registrati dalla prima puntata di Grande Fratello 2018. Sui social la conduttrice di Canale5 scrive: “Il Grande Fratello 15 parte col botto! Picchi del 32% di share e di oltre 5 milioni di spettatori! Una curva Auditel pazzesca! Si batte tutti! Grazie!”. A far eco alle parole della D’Urso è Mediaset. In una nota il “Biscione” sottolinea anche il “boom” registrato sul pubblico giovane (33% nel target 15-34 anni; 30% tra i 15-19enni) e rende nota la share media riscontrata per il target commerciale 15-64 anni (24,63%). A lodare la D’Urso e il suo gruppo di lavoro ci pensa invece il direttore di Canale5, Giancarlo Scheri, con queste parole: “È stata una prima puntata con ascolti eccellenti, divertente e trascinante. Barbara d’Urso, bravissima padrona di casa, ci ha regalato un esordio da incorniciare. Complimenti e grazie a Barbara, al capo progetto Andrea Palazzo e a tutti gli autori, alla regia di Alessio Pollacci, e alle squadre artistiche e produttive Mediaset ed Endemol Shine Italy“.

La linea nera è il GF, la linea blu Raiuno e sotto tutte le altre reti (la gialla è la somma di tutte le reti digitali e satellitari free) pic.twitter.com/6TxlRz0X3o — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) April 18, 2018

Ascolti tv ieri, martedì 17 aprile 2018: i programmi più visti

Oltre al Grande Fratello 15, quali sono stati i programmi tv più visti ieri, martedì 17 aprile 2018? Questi gli ascolti tra i più alti registrati dalle principali trasmissioni RAI e Mediaset. In Rai: Soliti Ignoti – Il ritorno guadagna il 18,66% di share (4,8 milioni di telespettatori medi), L’Eredità il 25,91% (4 milioni 561 mila t.m) e Un posto al sole il 6,7% (1 milione 722 mila t.m). A Mediaset: Striscia la notizia conquista il 20,87% di share (5 milioni 433 mila spettatori medi), Avanti un altro! il 22,18% (3 milioni 768 mila s.m) e Uomini e Donne il 22,1% (2 milioni 717 mila s.m).