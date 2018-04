Don Matteo 11: ascolti tv giovedì 19 aprile 2018

Giovedì 19 aprile 2018, in prima serata su Rai1, è andata in onda l’ultima puntata di Don Matteo 11. Dati d’ascolto alla mano, ieri sera a vedere l’appuntamento finale della fortunata fiction RAI sono stati 6 milioni 777 mila telespettatori medi pari al 30,19% di share. Chiude così l’undicesima stagione della serie con protagonista Terence Hill. La serie anche in questa stagione TV si è rivelata campione d’ascolti ed il pubblico, ancora una volta, ha dimostrato di essere affezionatissimo alle avventure del sacerdote-detective più famoso del tubo catodico tricolore. Intanto, ci si chiede se Don Matteo 12 ci sarà oppure no. Intervistato da TV, Sorrisi e Canzoni Terence Hill ha così fatto sapere: “(…) La decisione finale spetta alla RAI. E in quel caso torneremo a girare nel maggio 2019, non prima“.

Ascolti tv ieri, giovedì 19 aprile 2018: Emigratis 3 (8,85%), The Voice (8,53%)

Giovedì 19 aprile 2018 è andata in onda anche la quinta ed ultima puntata di Emigratis 3. Questi gli ascolti registrati dal programma. Ieri sera, in prima serata su Italia1, l’appuntamento finale con Pio e Amedeo è stato seguito da una media di 1 milione 754 mila telespettatori pari all’8,85% di share (il 25,88% nel target 15-34 anni). La media di tutte le puntate di quest’anno è di 2 milioni 32 mila spettatori medi ed il 9,54% di share. Terminata la terza edizione della popolare trasmissione, sull’eventualità che se ne faccia anche una quarta i due comici hanno così scherzato in una recente intervista rilasciata a Fanpage.it: “(…) Se Mediaset ci offre il contratto di Gerry Scotti“. Nella prima serata di ieri, anche Rai2 ha fatto il suo. La rete ha trasmesso la quinta puntata di The Voice of Italy, il primo appuntamento dedicato ai concorrenti alle prese con i Knock Out. Il programma è stato visto da 1 milione 873 mila spettatori medi con l’8,53% di share.

Altri dati d’ascolto prima serata di ieri, 19 aprile 2018: Piazzapulita (5,32%)

Oltre alle ultime puntate di Don Matteo 11 ed Emigratis 3, giovedì 19 aprile 2018 in TV c’è stato anche spazio per film e talk show. Ecco gli ascolti registrati ieri sera dalle restanti reti generaliste. Su Rai3 il film Attacco al potere ha portato a casa il 4,08% di share (980 mila spettatori medi). Rete4, con Quinta Colonna, ha segnato il 4,65% (910 mila s.m). Su Canale5 la pellicola I.T – Una mente pericolosa ha conquistato il 7,06% (1 milione 602 mila s.m). Infine, La7, con Piazzapulita, vince la sfida dei talk del giovedì con il 5,32% (990 mila s.m).