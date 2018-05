Ascolti tv 9 maggio 2018: i dati dei principali programmi in onda ieri

Ascolti tv prima serata mercoledì 9 maggio 2018: boom di share per Juventus – Milan su Rai1

Buoni o cattivi gli ascolti TV di mercoledì 9 maggio 2018? Sicuramente buoni, se non ottimi, sono i dati registrati per Rai1. Ieri sera Juventus – Milan, la finale di Coppa Italia, è stata vista da 10 milioni 583 mila telespettatori medi pari al 39,2% di share. In una nota l’ufficio stampa della RAI parla di “straordinario risultato“. Le altre reti, invece, si sono “difese” così. Su Rai3 Chi l’ha visto? è stato seguito da una media di 2 milioni 365 mila spettatori con il 10,2%. Il programma di Federica Sciarelli ha fatto meglio di Canale5 sia in share sia in valori assoluti. Il film Tutte contro lui, infatti, ha incuriosito 2 milioni 305 mila s.m con il 9,6%. A “scendere” per share troviamo Quel mostro di suocera su Rai2 con 1 milione 582 mila s.m ed il 6,2% e La mummia – La tomba dell’imperatore dragone su Italia 1 con 1 milione 64 mila s.m ed il 4,3%. Quindi, su La7 a seguire I cento passi sono stati in media 772 mila s.m con il 3%, mentre Rete4 con Frantic ha racimolato 663 mila s.m ed il 2,8%.

Ascolti tv preserale ieri, 9 maggio 2018: L’Eredità meglio di Caduta Libera (24,6% – 19,8%)

Mercoledì 9 maggio 2018 grandi ascolti anche per il preserale. Ieri sera su Rai1 L’Eredità è stata vista da una media di 4 milioni 401 mila spettatori (24,6%). Il segmento iniziale L’Eredità – La sfida dei sette è stato seguito da 2 milioni 875 mila s.m (20,4%). Anche Canale5 ha avuto risultati convincenti. Caduta Libera ha portato a casa una media di 3 milioni 415 mila s.m (19,8%), media che scende a 2 milioni 253 mila spettatori per la prima parte Caduta Libera – Inizia la sfida (16,8%).

Dati d’ascolto puntata Uomini e Donne di ieri

Infine, da segnalare anche i dati d’ascolto registrati da Uomini e Donne mercoledì 9 maggio 2018. Ieri su Canale5 la puntata vera e propria ha incollato al piccolo schermo 2 milioni 974 mila s.m col 23,49% di share. Uomini e Donne – Finale ha incuriosito 2 milioni 480 mila s.m con il 22,64%.