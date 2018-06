Ascolti tv 9 giugno 2018: ecco i programmi più visti di ieri

Ascolti tv di sabato 9 giugno 2018: ieri sera Cavalli di battaglia con Gigi Proietti visto da 2,37 milioni di spettatori

La replica che vince gli ascolti tv. Sabato 9 giugno 2018, in prima serata su Rai1, la seconda puntata di Cavalli di battaglia, lo show di Gigi Proietti è stata vista da 2 milioni 378 mila telespettatori medi, pari al 15% di share. Andata in onda per la prima volta a gennaio 2017, anche ieri sera la seconda parte dello spettacolo ha avuto la meglio, superando Una moglie bellissima. Ieri, infatti, il film di Leonardo Pieraccioni che Canale5 ha replicato in prime time è stato seguito da 1 milione 944 mila telespettatori medi, pari al 10,6%. Per il resto, alle altre reti Rai e Mediaset sono andate le restanti “briciole” Auditel. Più nel dettaglio, su Italia1 si è fatto notare Jurassic World, film che ha incuriosito 1 milione 786 mila spettatori (a.m). Mentre su Rai2 e su Rai3 Chi ha rubato la mia vita? e Ulisse – Il piacere della scoperta hanno appassionato rispettivamente 1 milione 587 mila s.m e (8,3%) e 1 milione 386 mila s.m (7,5%). A chiudere il cerchio, vicinissimi, sono così stati: Salvate il soldato Ryan su Rete4, con 486 mila s.m (3,3%) e L’Ispettore Barnaby su La7, con 452 mila s.m (3,2%).

Ascolti tv: i programmi più visti di sabato 9 giugno 2018

Con questi ascolti tv, Cavalli di Battaglia risulta uno dei programmi più visti di sabato 9 giugno 2018. Nello specifico, le trasmissioni in assoluto più seguite ieri sono due “cavalli di razza” della Rai: Techetechete’ (con 3 milioni 255 mila s.m e il 17,89% di share) e Reazione a Catena (3 milioni 99 mila s.m; 23,07%). A seguire troviamo Striscia la notizia (3 milioni 57 mila s.m; 16,66%), Caduta Libera! (2 milioni 463 mila s.m; 18,73%) e lo show di Gigi Proietti (a quasi 2,5 milioni di s.m; 15%). Infine, tra i più guardati di ieri anche Reazione a Catena – L’intesa vincente (1 milione 965 mila s.m; 17,8%), Una moglie bellissima (1 milione 944 mila s.m; 10,62%) e Linea Verde va in città (1 milione 938 mila s.m; 15,04%).

