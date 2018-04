Ascolti tv di lunedì 9 aprile 2018: la semifinale dell’Isola al 23,7% di share

By

Ascolti tv prime time del 9 aprile: ieri sera L’Isola dei Famosi 2018 e Il Commissario Montalbano visti da…

Gli ascolti tv del prime time di lunedì 9 aprile 2018. Ieri sera su Rai1 Il Commissario Montalbano ha registrato una share del 26,9%. L’episodio in replica “Una lama di luce” è stato visto da 6 milioni 615 mila telespettatori medi. Su Canale5 L’Isola dei Famosi 2018 ha ottenuto il 23,7% di share. La semifinale del reality è stata seguita da una media di 4 milioni 666 mila spettatori. Sulle altre reti RAI (Rai3 e Rai2): Report segna il 5,6% di share (1 milione 466 mila); il film Gods of Egypt il 5,4% (1 milione 335 mila). Sugli altri canali Mediaset (Italia1 e Rete4): il film Death Race registra il 4,9% (1 milione 192 mila); la pellicola Io sto con gli ippopotami il 3,7% (909 mila). Su La7 Quiz Show non va oltre l’1,6% (379 mila).

Ascolti tv preserale di ieri, 9 aprile 2018: Striscia la notizia segna il 21,9% di share

Gli ascolti tv del preserale di ieri, lunedì 9 aprile 2018. Rai1: Soliti – Ignoti il ritorno raggiunge il 19,5% di share (5 milioni 299 mila telespettatori medi). L’Eredità il 25,6% (4 milioni 957 mila). Canale5: Striscia la notizia segna il 21,9% (una media di 5 milioni 969 mila spettatori). Avanti un altro il 20,6% (3 milioni 895 mila). Rete4: Stasera Italia (al posto di Dalla Vostra Parte) si porta a quota 4,6% (1 milione 210 mila). La7: Otto e mezzo il 6,7% (1 milione 851 mila).

Ascolti tv pomeriggio e mattina di lunedì 9 aprile 2018: Storie Italiane al 21,7%

Gli ascolti tv della mattina e del pomeriggio di lunedì 9 aprile 2018. Su Rai1: Storie Italiane registra il record del 21,7%. La Prova del cuoco il 17%. La vita in diretta l’11,5% e il 15,7% (prima e seconda parte). A Rai2: Detto Fatto l’8,6%. Per Canale5: Mattino5 il 15,3% e il 16,5% (prima e seconda parte). Uomini e donne – Trono Classico il 21,3%. Pomeriggio 5 il 18,8%, 17,6% e 15,2% (prima, seconda ed ultima parte).

