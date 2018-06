Ascolti tv 8 giugno 2018: Ora o mai più parte col botto

Ora o mai più, ascolti tv: ieri sera la prima puntata dello show di Rai1 vista da 4,7 milioni di spettatori

Un boom di ascolti tv, al di là di ogni aspettativa. Non si esagera a commentare così i primi dati d’ascolto di Ora o mai più. Il motivo? Venerdì 8 giugno 2018, in prima serata su Rai1, la prima puntata del nuovo programma tv condotto da Amadeus è stata vista da una media di 4 milioni 730 mila telespettatori, pari al 25% di share. Un vero e proprio botto, quello registrato al debutto, per una nuova trasmissione che mira a ridare una seconda chance cantanti a “dimenticati”, arruolati nel cast come concorrenti. Obiettivo raggiunto, anche mixando storie personali di fallimento e di rinascita ed esibizioni da revival. Ieri, infatti, a vincere il primo appuntamento è stata Lisa, cantante che ha anche raccontato di quando le è stata diagnosticata una brutta malattia.

Ascolti tv prima serata venerdì 8 giugno 2018

Registrando tali ascolti tv, Ora o mai più si aggiudica la prima serata di venerdì 8 giugno 2018. Questo perché, al suo debutto, il nuovo show di RaiUno ha superato sia in share sia in valori assoluti la terza puntata de Le verità nascoste. Su Canale5, infatti, il nuovo appuntamento con la serie televisiva spagnola è stata seguita da 1 milione 725 mila s.m, pari all’8,8%. Per il resto, bene anche Propaganda Live su La7 (1 milione 78 mila s.m; 6,3%), Quarto Grado – Le storie su Rete 4 (1 milione 47 mila s.m; 5,6%) e Lethal Weapon su Italia1 (1 milione 83 mila s.m; 5,5%). Quindi, a chiudere il cerchio ci pensano Nemo – Nessuno Escluso su Rai2 (940 mila s.m; 4,8%) e Così in terra su Rai3 (611 mila s.m; 2,8%).

La vita in diretta e Pomeriggio 5: ascolti tv 8 giugno

Venerdì 8 giugno 2018, per non pochi programmi è stato anche giorno di ultime puntate. Così è stato anche per La vita in diretta e per Pomeriggio 5. L’ultima puntata del programma di Rai1 (con l’addio commosso di Marco Liorni) ha registrato ascolti tv pari a: 1 milione 132 mila s.m e il 10,8% (nella prima parte) e 1 milione 370 mila s.m e il 13,8% (nella seconda). Infine, su Canale5 l’ultimo appuntamento stagionale con la trasmissione di Barbara D’Urso ha portato a casa: 1 milione 578 mila s.m e il 16,5% (nella prima parte), 1 milione 752 mila s.m e il 17,3% (nella seconda) e 1 milione 538 mila s.m e il 14,3% (nell’ultima).