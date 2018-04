Ascolti TV, 8 aprile 2018: Che tempo che fa batte il finale di Furore 2

By

Ascolti tv prima serata domenica 8 aprile 2018: ieri sera Che tempo che fa e Furore 2 visti da…

Diffusi i dati Auditel con gli ascolti tv di domenica 8 aprile 2018. Ieri sera su Rai1 Che tempo che fa (con ospiti Maria De Filippi e Loredana Berté) è stato seguito da una media di 4 milioni 321 mila telespettatori pari al 16,7% di share (Che tempo che fa – Il Tavolo: 14,7%). Su Canale5 l’ottava ed ultima puntata di Furore 2 (fiction Ares) è stata seguita da 2 milioni 392 mila telespettatori medi pari al 10,1%. Su Italia1 Le Iene Show (con l’assenza di Nadia Toffa) cattura l’attenzione di 2 milioni 83 mila spettatori (11,1%). Su Rai2 Ncis e la nuova serie tv Instinct (con protagonista un investigatore gay) vengono viste rispettivamente da 1 milione 939 mila tele-utenti (7,3%) e 1 milione 397 mila curiosi (5,7%). Su La7 Non è l’Arena (con Massimo Giletti) registra un dato d’ascolto di 1 milione 319 mila tele-seguaci (6,6%). Su Rete4 a guardare il film Bourne Identity sono in 974 mila spettatori (4,2%). Su Rai3 Io sono innocente (con Alberto Matano) non va oltre i 666 mila tele-utenti medi (2,2%).

Grazie agli oltre 4320000 spettatori che ieri sono stati con noi a #chetempochefa che vince ancora una volta la serata conquistando 18 prime serate su 24 con una media stagionale del 16,5% di share e oltre 4320000 spettatori a puntata — l'OFFicina (@lOFFicinaTV) April 9, 2018

Ascolti tv pomeriggio 8 aprile 2018: Domenica Live registra il 17,41% di share

E gli ascolti tv di domenica 8 aprile 2018 relativi al pomeriggio? Su Rai1 il nuovo appuntamento con Domenica In (condotto da Cristina Parodi) è stato seguito da 2 milioni 36 mila – 1 milione 598 mila telespettatori medi (12,6% di share nella prima parte, 11% nella seconda). Su Canale5 a seguire Domenica Live (con Barbara D’Urso) sono stati: 2 milioni 366 mila spettatori (15,23% nella parte iniziale “Attualità”), 2 milioni 268 mila tele-seguaci (15,82% nel segmento “Storie”), 2 milioni 466 mila tele-utenti (17,41% nel segmento denominato “Domenica Live”) e 2 milioni 276 mila appassionati (15,31% nell’ultima parte ieri dedicata alla Politica).

Ascolti tv preserale di ieri, domenica 8 aprile 2018: Avanti un altro cala al 17,5%

Infine, gli ascolti tv del preserale di domenica 8 aprile 2018. Su Rai1 L’Eredità ha raggiunto un ascolto medio pari a 4 milioni 310 mila telespettatori (22,2% di share). Su Canale5 Avanti un altro ha ottenuto 3 milioni 327 mila spettatori medi (17,5%).

Qui i dati d’ascolto di sabato 7 aprile 2018, con il primo round tra Ballando con le stelle e Amici vinto da Milly Carlucci.