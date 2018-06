Ascolti tv 7 giugno 2018: i risultati di Pino è e Vuoi scommettere?

Pino è e Vuoi scommettere?, ascolti tv del 7 giugno 2018: il concerto per Pino Daniele meglio dello show di Canale5

Da un lato musica ed emozioni, dall’altro scommesse con ospiti. Gli ascolti tv del 7 giugno 2018 sembrano premiare questa prima opzione. Ieri sera, infatti, in prima serata su Rai1, nella prima parte in onda dalle ore 21.28 Pino è è stato seguito da una media di 3 milioni 814 mila telespettatori, pari al 18,7% di share. Mentre nella seconda parte, iniziata alle 23.46 a farsi trascinare dall’evento sono stati 1 milione 701 mila spettatori medi, con il 20,2%. Questi i dati d’ascolto registrati dal concerto tributo a Pino Daniele che la RAI ha trasmesso in diretta dallo Stadio San Paolo di Napoli, per celebrare il famoso cantante scomparso tre anni fa, insieme a tanti artisti ospiti della serata. Su Canale5, invece, è stata la volta della quarta puntata di Vuoi scommettere? 2018, la versione 2.0 di Scommettiamo che…con Michelle Hunziker. Il nuovo appuntamento con lo show targato Mediaset e Magnolia è stato visto da 2 milioni 987 mila spettatori medi, pari al 16,7% di share.

⚡️Grandi ascolti per #Pinoè che, in onda su @RaiUno fino all'una e mezza di notte, con il 18,7% di share supera i 2milioni 800mila spettatori medi con picchi di oltre 4milioni 700mila spettatori.#AscoltiTv @RaiRadio2 pic.twitter.com/rvdZ0jPGTT — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) June 8, 2018

Ascolti tv prima serata giovedì 7 giugno 2018

Giovedì 7 giugno 2018, oltre a Pino è e a Vuoi scommettere? a dividersi gli ascolti tv della prima serata sono stati anche altri programmi. Ieri sera chi ha guardato La7 ha potuto informarsi sull’attualità politica grazie a Piazzapulita di Corrado Formigli. A seguire il talk show sono stati 1 milione 345 mila s.m (7,9% di share). Restando sulla share, subito dopo la trasmissione di informazione troviamo il film Insurgent su Italia1, con 1 milione 384 mila s.m (6,5%). Ma anche la pellicola di Rai2 The Lone Ranger con 968 mila s.m (4,8%), M di Michele Santoro su Rai3 con 859 mila s.m (3,8%) e la serie tv Radici su Rete4 con 767 mila s.m (3,5%).

I programmi tv più visti del 7 giugno 2018

Infine, sul fronte programmi tv più visti del 7 giugno 2018 sulla cima dei valori assoluti c’è Striscia la notizia su Canale5 (con 4 milioni 225 mila s.m ed il 18,19% di share). Mentre la seconda trasmissione più seguita ieri in tv è stata l’anteprima di Pino è su Rai1 (3 milioni 885 mila s.m; 16,75%). Infine, al terzo, al quarto e al quinto posto dell’ipotetica classifica Auditel spuntano rispettivamente la prima parte di Pino è (di cui vi abbiamo dato conto in apertura), Reazione a Catena (3 milioni 703 mila s.m; 22,91%) e Caduta Libera! (3 milioni 175 mila s.m; 20,1%).

