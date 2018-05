Ascolti tv 6 maggio 2018: i dati di Che tempo che fa e Domenica Live

Ascolti tv domenica 6 maggio 2018: ieri sera Che tempo che fa seguito da 4 milioni di spettatori

Ecco gli ascolti TV della prima serata di domenica 6 maggio 2018. Ieri sera a seguire Che tempo che fa su Rai1 sono stati in media 4 milioni 93 mila telespettatori pari al 17% di share. Anche la seconda parte del programma, denominata Che tempo che fa – Il tavolo, ha registrato numeri positivi. A guardarla sono stati 2 milioni 289 mila spettatori medi con il 15%. Su Canale5, invece, l’ultima puntata di The Wall ha avuto un seguito pari a 1 milione 988 mila s.m e l’8,8%. Per il resto, su Italia1 il nuovo appuntamento con Le Iene Show ha convinto 2 milioni 123 mila s.m con l’11,7%. Rai2, con Ncis, ha incuriosito 2 milioni 104 mila s.m con l’8,3%. Su Rai3 a seguire Sono innocente sono stati 780 mila s.m con il 3,4%. La7, con l’ennesima puntata di Non è l’Arena, ha catturato l’attenzione di 1 milione 303 mila s.m pari al 6,9%. Su Rete4 Il mostro di Cleveland ha raggiunto 1 milione 128 mila s.m con il 4,9%.

Ascolti tv pomeriggio di ieri, 6 maggio 2018: Domenica Live registra il 20,54% di share

Questi gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, 6 maggio 2018. L’ultima parte di Domenica Live condotta da Barbara D’Urso ha registrato il 20,54% di share con una media di 2 milioni 772 mila telespettatori. Domenica Live, trasmesso dalle 16.55, ha fatto segnare il 18,89% con 2 milioni 478 mila s.m. Le Storie, apparse sul piccolo schermo dalle 16.00, hanno conquistato il 17,01% con 2 milioni 442 mila s.m. Domenica Live Attualità ha portato a casa il 14,86% con 2 milioni 353 mila s.m. Di contro, su Rai1 la prima parte di Domenica In ha registrato il 12,1% di share. Gli spettatori medi sono stati 1 milione 977 mila. Nella seconda ed ultima parte, il programma con Cristina Parodi ha ottenuto il 12% con 1 milione 727 mila s.m.

Dati d’ascolto preserale domenica 6 maggio 2018: L’Eredità (22,48%), Caduta Libera! (18,64%)

Per il preserale di domenica 6 maggio 2018 da segnalare sono anche i dati d’ascolto dei quiz. L’Eredità è stata vista da 3 milioni 967 mila spettatori medi (22,48%). Caduta Libera! ha intrattenuto 3 milioni 245 mila s.m (18,64%).