Ascolti tv 6 giugno 2018: com’è andato Avanti un altro in prima serata

Avanti un altro 2018, ascolti tv: lo speciale in prima serata seguito da 3,4 milioni di spettatori

Non un vero e proprio record, ma non si può dire che gli ascolti tv registrati da Avanti un altro 2018 – Pure di sera! non siano buoni. Ieri, infatti, in prima serata su Canale5, lo speciale del quiz in onda eccezionalmente in prime time è stato seguito da una media di 3 milioni 428 mila telespettatori, pari al 17,5% di share. Numeri positivi che consentono al programma di Paolo Bonolis (che ieri ha avuto ospite Barbara D’Urso) di vincere la “sfida” dei dati Auditel di quest’ultimo mercoledì sera. Sono numeri anche molto simili a quelli registrati nel 2017, quando il precedente speciale della trasmissione Mediaset ottenne 3 milioni 466 mila telespettatori medi ed il 17,3%; in quel caso, però, il “Salottino”e i vari concorrenti sfidarono la fiction di Rai1 Tutto può succedere.

Ascolti tv di mercoledì 6 giugno 2018

Il nuovo speciale di prima serata di Avanti un altro si aggiudica gli ascolti tv di mercoledì 6 giugno 2018, superando Petrolio. Ieri sera, il programma di Rai1 – anch’esso sbarcato eccezionalmente in prime time – è stato visto in media da 1 milione 480 mila telespettatori, risultato d’ascolto non entusiasmante pari al 6,9% di share. Meglio di Rai1 ha fatto Rai3. Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli ha appassionato 2 milioni 233 mila s.m, con l’11,6%. Quindi, The Transporter su Italia 1 ha ottenuto 1 milione 985 mila s.m e l’8,8%. Mentre Scanzonissima su Rai2 ha divertito 1 milione 137 mila s.m, con il 5,9%. Subito dopo troviamo anche Radici su Rete4, con 708 mila s.m ed il 3,2% e Atlantide su La7 che, dedicato a “La maledizione dei Kennedy”, ha convinto 660 mila s.m, con il 3,6%.

I programmi tv più visti di ieri

Questi, infine, i dati d’ascolto relativi ai principali programmi tv più visti di ieri, mercoledì 6 giugno 2018. In cima alla classifica virtuale degli ascolti televisivi (per valori assoluti) si posizionano sicuramente Striscia la notizia (con 4 milioni 172 mila s.m ed 17,92% di share), Soliti Ignoti – Il ritorno (con 4 milioni di s.m; 17,27%) e Reazione a Catena (con 3 milioni 498 mila s.m; 21,76%). Bene anche Caduta Libera! (con 3 milioni 250 mila s.m; 20,65%).

Qui i dati d’ascolto di martedì 5 giugno 2018.