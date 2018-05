Ascolti tv sabato 5 maggio 2018: ieri sera Ballando con le stelle e Amici Serale visti da…

Tra la semifinale di Ballando con le stelle 13 e la quinta puntata di Amici 17 Serale, chi ha vinto la sfida degli ascolti tv di sabato 5 maggio 2018? Ieri sera, in prima serata su Rai1, a seguire il penultimo appuntamento col programma di Milly Carlucci sono stati in media 3 milioni 841 mila telespettatori con il 20,53% di share (ore 21.47 – ore 00.45). La prima parte, Ballando…tutti in pista, ha ottenuto 4 milioni 214 mila spettatori medi ed il 18,5% (ore 20.44 – 21.47). Di contro, su Canale5 il nuovo appuntamento con la trasmissione di Maria De Filippi ha catturato l’attenzione di 3 milioni 809 mila telespettatori medi pari al 20,94% (ore 21.16 – 1.16). Buonanotte Amici, il segmento finale dello show, è stato seguito da 1 milione 835 mila s.m col 27,2% (ore 1.19 – 1.31). In sovrapposizione, dalle ore 21.10 alle 24.46 Amici ha ottenuto “3 milioni 937.490 mila telespettatori”, mentre “Ballando” “3 milioni 937.344 mila telespettatori”. Secondo questi dati, diffusi dall’ufficio stampa della De Filippi, a vincere la serata sarebbe stato il talent di Mediaset. TvBlog, però, fornisce altri numeri. Secondo la fonte, il dato di sovrapposizione esatta tra i due programmi (21.10 – 24.45) è pari al 20,24% di share per “Ballando” (3 milioni 939 mila spettatori) e al 20,22% per Amici (3 milioni 934 mila spettatori). D’altro canto, l’ufficio stampa della RAI definisce “un altro successo” la puntata di “Ballando” in onda ieri sera. Insomma, pare proprio si possa parlare di un sostanziale pareggio tra i due show del sabato sera.

Ascolti tv 5 maggio 2018 prima serata: Ulisse Il piacere della scoperta all’8,4% di share

Come sono andati gli ascolti tv degli altri programmi in onda la sera di sabato 5 maggio 2018? Per le reti RAI, su Rai2 Ncis Los Angeles e Ncis New Orleans è stato visto da 1,27 e 1,03 milioni di spettatori medi (5,4%; 4,5%). Rai3, con Ulisse – Il piacere della scoperta ha appassionato 1,82 milioni di s.m (8,4%). Questi, invece, i risultati d’ascolto registrati dai canali Mediaset. Su Italia1 il film Madagascar 3 ha avuto un seguito pari a 1,07 milioni di s.m (4,6%). Rete4, con Evil Nanny – Una famiglia in pericolo ha appassionato 697 mila s.m (3%).

Dati d’ascolto programmi tv RAI e Mediaset più visti di ieri, 5 maggio 2018

Da segnalare anche i dati d’ascolto con i principali programmi tv Rai e Mediaset più visti di ieri, 5 maggio 2018. A ‘macinare’ ascolti sono stati anche L’Eredità (3,9 milioni di s.m; 23,77% di share), L’Eredità – La sfida dei sette (2,79 milioni di s.m; 19,96%) e Linea Blu (2,03 milioni di s.m; 12,02%), Striscia la notizia (3,55 milioni di s.m; 16,23%), Caduta Libera! (2,92 milioni di s.m; 17,95%) e Beautiful (2,56 milioni di s.m; 14,31%).