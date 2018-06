Ascolti tv 5 giugno 2018: ecco chi ha vinto la serata

Wind Music Awards 2018, ascolti tv: ieri sera a seguire Rai1 sono stati oltre 4 milioni di spettatori

Tantissime canzoni in scaletta, molti ospiti e buoni ascolti tv. Questa, in buona sostanza, la tavola apparecchiata dalla prima puntata di Wind Music Awards 2018, trasmessa martedì 6 giugno in prima serata su Rai1. Ieri sera, infatti, a seguire il primo appuntamento dello show musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada sono stati in media 4 milioni 131 mila telespettatori, pari al 19,18% di share. Mentre la prima parte, in onda dalle ore 20.35 in poi, ha fatto registrato 3 milioni 760 mila telespettatori medi ed il 16,18% di share. Questi i dati d’ascolto relativi al debutto, in attesa che la seconda puntata occupi il prime time della Rete il prossimo martedì 12 giugno 2018.

Ascolti tv prima serata martedì 5 giugno 2018

Con questi ascolti tv i Wind Music Awards si aggiudicano la prima serata di martedì 5 giugno 2018. Ieri sera, a dare del filo da torcere allo show di Rai1 ci ha pensato anche Canale5. La rete ammiraglia di Mediaset ha proposto Pelé, film in prima tv che ha incuriosito in media 2 milioni 773 mila telespettatori (12,58% di share). Anche La7 ha fatto “concorrenza” ai vari programmi, proponendo una nuova puntata di Di Martedì, talk visto da 2 milioni 187 mila telespettatori medi (10,41%). “A scendere” in termini di share, troviamo anche: Il mistero delle pagine perdute – National Treasure su Italia1 con 1 milione 567 mila s.m (7,40%); Carta Bianca su Rai3 con 1 milione 332 mila s.m (6,32%) e il film The Call su Rai2 con 1 milione 267 mila s.m (5,41%). A chiudere il cerchio è Il terzo indizio su Rete4 con 987 mila s.m (5,09%).

I programmi tv più visti di ieri

Ecco, infine, quali sono i dati d’ascolto con i principali programmi tv più visti di ieri. In vetta alla classifica, subito dopo i Wind Music Awards 2018 compaiono Striscia la notizia su Canale5 (con 4 milioni 69 mila s.m ed il 17,25% di share), Reazione a Catena – L’Intesa Vincente su Rai1 (3 milioni 361 mila s.m; 20,76%) e Caduta Libera! (3 milioni 227 mila s.m; 20,39%).

