Ascolti tv, 5 aprile 2018: The Voice of Italy cala al 9% di share

Ascolti tv prima serata del 5 aprile 2018: la terza puntata di The Voice of Italy vista da…

Cosa aspettarsi dagli ascolti tv di giovedì 5 aprile 2018? Ieri sera su Rai1 Don Matteo 11 (col nuovo episodio “Premonizioni”) è stato visto da una media di 6 milioni 314 mila telespettatori, con il 24,4% di share. Su Canale5 Anche se è amore non si vede (film in replica con Ficarra e Picone) è stato seguito da 2 milioni 324 mila telespettatori medi, con il 9,84% di share. Su Rai2 la terza puntata di The Voice of Italy (con Al Bano tra i giudici) ha interessato 2 milioni 148 mila tele-abbonati, con il 9% di share. Su Italia1 Fast e Furious 6 (film in replica con Vin Diesel) ha registrato un seguito pari a 1 milione 544 mila spettatori ed il 6,9% di share. Su La7 Piazzapulita (con Corrado Formigli) ha incuriosito 1 milione 105 mila curiosi (5,6%). Su Rete4 Quinta Colonna (con Paolo Del Debbio) ha appassionato 1 milione 57 mila tele-utenti (5,3%). Su Rai3 a vedere The Walk (film in prima visione) sono stati in 970 mila (3,9%).

Gli altri ascolti tv di ieri sera, 5 aprile 2018: L’Eredità segna il 25,8% di share

Riportati i dati Auditel della prima serata, ecco anche gli ascolti tv di ieri, giovedì 5 aprile 2018 relativi alla seconda serata, all’access prime time e al preserale. Su Rai1: Porta a Porta (con la reunion del cast di Don Matteo) ha ottenuto il 18,3% di share (2,7 milioni di telespettatori medi); Soliti Ignoti – Il ritorno il 20,2%(5 milioni 246 mila telespettatori medi); L’Eredità – La sfida dei 7 il 22,3% (3 milioni 289 mila); L’Eredità il 25,8% (4 milioni 757 mila). Su Canale5: Maurizio Costanzo Show segna l’11,5% di share (a.m: 964 mila); Striscia la notizia il 18,3% (4 milioni 761 mila); Avanti il primo il 18,5% (2 milioni 570 mila); Avanti un altro il 20,7% (3 milioni 678 mila). Su La7: Otto e mezzo si porta a quota 7,7% di share (1 milione 964 mila).

I principali dati Auditel del pomeriggio di ieri, 5 aprile 2018: Amici (23%)

Infine, ecco i principali dati Auditel con gli ascolti tv di giovedì 5 aprile 2018 riguardanti il pomeriggio di ieri. Su Rai1: La Vita in Diretta ha registrato il 12,5% e il 15,9% di share (1,4 milioni per la prima parte, 1,8 per la seconda). Su Rai2: Detto Fatto il 7,7% (1 milione). Su Canale5: Uomini e donne il 20,01% (2,6 milioni); Amici il 23% (2,4 milioni); Pomeriggio 5 il 18,7%, il 19,6% e il 16,3% (2 milioni nella prima parte – 2,2 nella seconda – 2 nella terza).

