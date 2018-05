Ascolti tv 4 maggio 2018: La Corrida vince la serata col 23,5% di share

Ascolti tv venerdì 4 maggio 2018: ieri sera in prima serata La Corrida vista da 5,2 milioni di spettatori

5 milioni 296 mila telespettatori medi ed il 23,5% di share. Questi gli ascolti tv registrati dalla quarta puntata de La Corrida, in onda venerdì 4 maggio 2018 in prima serata su Rai1. Alla fine di questa nuova edizione condotta da Carlo Conti mancano ancora due puntate (in tutto sono sei) e, intanto, il programma si gode i risultati positivi in termini di seguito. I primi tre appuntamenti, infatti, hanno ottenuto il 23,3% (27 aprile), il 23,5% (20 aprile) e, al debutto, il 27,4% (13 aprile). Ieri a vincere la serata è stata l’aspirante cantante Monica Barillà, da Roma.