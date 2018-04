Ascolti TV, 4 aprile 2018: Barcellona – Roma (23,2%), Le Iene (12%)

Ascolti tv di mercoledì 4 aprile 2018: ieri sera Barcellona – Roma su Canale5 vista da…

Qual è stato il programma più visto della serata? Stando agli ascolti tv di mercoledì 4 aprile 2018, ieri sera su Canale5 la partita Barcellona – Roma (terminata 4 a 1) ha raccolto il maggior numero di telespettatori medi (6 milioni 405 mila) ed una share decisamente buona (23,2%). Su Rai1 Fratelli Unici, film con Raoul Bova “smemorato” e Luca Argentero “fratello maggiore”, è stato visto da una media di 3 milioni 382 mila telespettatori, pari al 13,2% di share. Su Italia1 Le Iene Show (tra i vari servizi anche un nuovo scherzo, stavolta vittima è stato il cantante Raf) hanno appassionato 2 milioni 344 mila spettatori, registrando il 12%. Su Rai3 Chi l’ha visto? (con tutti gli aggiornamenti sul caso del manager trovato senza vita in Turchia) ha incuriosito 2 milioni 404 mila tele-abbonati, con il 10,8%. Su Rai2 Il Cacciatore (i due nuovi episodi “Cacciatori” ed “Eredità”) ha avuto un seguito di 1 milione 606 mila tele-utenti (6,5%). Su Rete4 per John Q (film con Denzel Washington) si sono sintonizzati in 760 mila (3,2%). Su La7 per Cleopatra ci sono stati in 434 mila (2,6%).

Gli altri ascolti TV di ieri, 4 aprile 2018: Avanti un altro segna il 17,7% di share

Questi tutti gli altri dati Auditel con i principali ascolti tv di ieri, 4 aprile 2018. Su Rai1: in access prime time Soliti Ignoti – Il ritorno segna il 18,5% (5 milioni 186 mila telespettatori medi, nonostante la partita su Canale5); L’Eredità (il secondo appuntamento con Carlo Conti) il 22,5% (4 milioni 651 mila); la seconda parte de La Vita in Diretta (tra gli ospiti anche Kledi Kadiu) il 14,90% (1 milione 490 mila). Su Canale5: Striscina la notizina (la versione mini di “Striscia” in onda prima della partita) il 15,9% (4 milioni 57 mila); Avanti un altro (con Bonolis che a fine puntata ha invocato “Il Nobel per la pace” a causa di una concorrente non facile da gestire) il 17,7% (3 milioni 559 mila); la prima e seconda parte di Pomeriggio 5 (con la cronaca ed un nuovo “processo” a L’Isola dei Famosi) rispettivamente il 18,8% e il 18,08% (2 milioni 307 mila – 2 milioni 461 mila); Uomini e Donne (con Tina Cipollari tronista e le nuove esterne del Trono Classico) il 20,44% (2 milioni 900 mila).

Il recap coi principali dati Auditel del 3 aprile 2018

Questo il recap con i principali dati Auditel con gli ascolti tv di martedì 3 aprile 2018: Mediaset ha avviato il nuovo canale 20 con la partita Juve – Real Madrid che ha registrato oltre il 20%, superando anche il dato de L’Isola dei Famosi su Canale5.