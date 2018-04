Ascolti TV, 31 marzo 2018: C’è posta per te “saluta” col 23,3% di share

Ascolti tv di sabato 31 marzo 2018: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e C’è posta per te?

Tra Ballando con le stelle e C’è posta per te, chi ha vinto la sfida Auditel finale? Questi gli ascolti tv di sabato 31 marzo 2018. Ieri sera su Canale5 l’undicesima ed ultima puntata di C’è posta per te 2018 (con la commovente ospitata di Gerry Scotti in apertura) ha incuriosito una media di 4 milioni 510 mila telespettatori, con il 23,36% di share (la Buonanotte: 25,7%). Su Rai1 la quarta puntata di Ballando con le stelle 2018 (con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ballerini per una notte) è stata vista da 3 milioni 388 telespettatori medi, col 18,2% di share. Ballando…tutti in pista, la prima parte del programma, andata in onda dalle ore 21.00 circa alle 21.50 circa, ha ottenuto un seguito pari a 4 milioni 20 mila spettatori medi ed il 16,8%. In sovrapposizione dalle ore 21.21 alle 00.53, “C’è posta” stacca “Ballando” di circa un milione di telespettatori: 4 milioni 550 mila e il 23,30% per lo show di Maria De Filippi, 3 milioni 519 mila e il 18,02% per la pista da ballo di Milly Carlucci. La media delle 11 puntate di “C’è posta” è del 27,8% e 5 milioni 470 mila spettatori; la 21esima edizione del sabato sera Mediaset, è risultata la più vista degli ultimi 7 anni. Per il resto, ieri sera su Rai3 Ulisse – Il piacere della scoperta (il nuovo speciale dedicato all’Andalusia) ha incuriosito 1 milione 573 mila telespettatori (6,8% di share). Su Rai2 Ncis Los Angeles 1 milione 321 mila (5,4%). Su Italia1 il film Rio 2 – Amazzonia 1 milione 147 mila (4,9%). Su Rete4 la pellicola Delitti Inquietanti 643 mila (2,8%).

Gli altri ascolti TV di sabato 31 marzo 2018: Amici segna il 18,8% di share

Questi i principali dati Auditel con gli ascolti TV del pomeriggio e del preserale di ieri, sabato 31 marzo 2018. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi (con la formazione della squadra bianca e blu del Serale) viene visto da una media di 3 milioni 21 mila telespettatori (18,85% di share; la prima parte – anteprima: 15,4%). Verissimo (con Belén e altri ospiti) si porta a quota 2 milioni 668 mila spettatori medi (18,5%). Avanti un altro convince 3 milioni 678 mila curiosi del quiz (19,9%). Striscia la notizia conquista 4 milioni 95 mila tele-seguaci (17,5%). Su Rai1 a seguire Sabato Italiano e Techetecheté sono stati rispettivamente 1 milione 479 mila – 1 milione 710 mila (prima parte: 10,5%; seconda parte: 11,57%) e 2 milioni 161 mila telespettatori (12,1%).

Dati Auditel Juve-Milan di sabato 31 marzo 2018

A guardare Juventus-Milan nel prime time di ieri, sabato 31 marzo 2018, è stata un’audience di quasi 3 milioni di telespettatori (2 milioni 749 mila), con una share dell’11,63%. Su Sky Sport la partita ha ottenuto l’8,16%, su Premium il 3,47% (dati elaborati da “Studio Frasi”).