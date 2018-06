Ascolti tv 31 maggio 2018: Vuoi scommettere? cala ancora

Ascolti Vuoi scommettere? 2018: la terza puntata seguita da 2,9 milioni di spettatori

Vuoi scommettere? 2018 non piace più? Dopo le prime due puntate, gli ultimi ascolti ci dicono che il terzo appuntamento di giovedì 31 maggio ha registrato dati inferiori rispetto a quelli della scorsa settimana. Ieri sera, il programma di Canale5 con Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e sette nuovi ospiti è stato seguito da 2 milioni 960 mila telespettatori medi, pari al 15,5% di share. Questo il dato d’ascolto più recente, dopo che le prime due puntate dello show Mediaset hanno ottenuto rispettivamente il 18,33% (con 3 milioni 389 mila s.m) ed il 23,2% (4 milioni 91 mila s.m).

Ascolti tv ieri sera: l’ultima puntata de La mafia uccide solo d’estate 2 al 15,9% di share

Secondo gli ultimi ascolti tv, tra i programmi di giovedì 31 maggio 2018 più seguiti in prima serata c’è anche l’ultima puntata de La mafia uccide solo d’estate 2. Ieri sera, il finale della fiction di Rai1 ha raggiunto in media 2 milioni 954 mila telespettatori, pari al 15,9% di share. Per il resto, Piazza Pulita – iniziato in ritardo di circa 40 minuti – è stato visto da 1 milione 811 mila s.m (11%; preceduto da TgLa7 Speciale, al 9,9% e 2 milioni 346 mila s.m). Mentre Su Rai3 Mezz’ora in più Speciale ha ottenuto 982 mila s.m (4,8%). Grossomodo stesso risultato c’è stato per Stasera Italia Speciale su Rete4 con 931 mila s.m (4,2%) e per Golden Gala 2018 su Rai2 con 852 mila s.m (3,6%).

Programmi tv più visti di giovedì 31 maggio 2018

Questi, infine, i dati relativi ai programmi tv più visti di giovedì 31 maggio 2018. In vetta alla classifica virtuale (per valori assoluti) troviamo Striscia la notizia (con 4 milioni 270 mila s.m; 18,45% di share), Porta a Porta Tg1 Speciale (3 milioni 739 mila s.m; 16%) e L’Eredità (3 milioni 482 mila s.m; 21,69%). Abbastanza seguiti sono stati anche Uomini e Donne (3 milioni 135 mila s.m; 24,08%), La mafia uccide solo d’estate 2 (3 milioni 50 mila s.m; 13,65%) e Caduta Libera (2 milioni 998 mila s.m; 19,22%).