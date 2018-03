Ascolti tv venerdì 30 marzo 2018: ieri sera su Canale5 il film Inside Out visto da…

Ecco i principali dati Auditel con gli ascolti tv di venerdì 30 marzo 2018. Ieri sera su Rai1 La Via Crucis ha registrato un ascolto medio pari a 4 milioni 473 mila telespettatori ed il 19,5% di share. Su Canale5 il film in prima visione “Inside Out” è stato visto da 2 milioni 407 mila spettatori medi, con l’11,1% di share. Su Rete4 a seguire “Il Re dei Re“, film con Jeffrey Hunter nel ruolo di Gesù, sono stati 1 milione 404 mila tele-utenti (7,6%). Su Rai2 Nemo – Nessuno escluso si è portato a quota 1 milione 282 mila tele-seguaci (6,2%). Su Italia1 “Tu la conosci Claudia?“, film con Aldo Giovanni e Giacomo, ha incuriosito 1 milione 267 mila appassionati al cinema in tv (5,7%). Su La7 il nuovo appuntamento con “Zoro” e Propaganda Live ha raggiunto 908 mila telespettatori (5,2%). Rai3 con la seconda puntata di Cyrano – L’amore fa miracoli ha registrato un seguito di 637 mila spettatori medi (3,1%). Su Real Time il debutto di Da qui a un anno, il nuovo programma condotto da Serena Rossi, ha interessato una media di 252 mila telespettatori (1,1%). Come comunica Discovery, Da qui a un anno “in simulcast raggiunge 1.000.000 telespettatori e il 4,3% di share“.

I principali ascolti tv Mediaset di ieri, 30 marzo 2018: Amici (22,7%), Pomeriggio 5 (18,6%)

Per la giornata di ieri, venerdì 30 marzo 2018, riportiamo anche i dati Auditel con gli ascolti dei principali programmi televisivi di Mediaset. In access prime time, su Canale5 Striscia la notizia registra un ascolto medio pari a 4 milioni 592 mila telespettatori (20% di share). Nel preserale, Avanti un altro viene visto da 3 milioni 974 mila tele-utenti medi (23,5%). Il pomeriggio: Uomini e Donne (2 milioni 974 mila spettatori; 22,3%; il dato esclude “Uomini e donne – Finale”), Amici di Maria De Filippi (2 milioni 528 mila; 22,7%) e Pomeriggio 5 (2,06 milioni e il 18,6% nella prima parte; 2,05 milioni e il 17,1% nella seconda; 2,04 milioni e il 16% nella terza).

Ascolti programmi tv RAI di ieri, 30 marzo 2018: La Vita in Diretta (17%), Detto Fatto (6,8%)

Infine, ecco anche quali sono i dati Auditel relativi ai programmi tv più popolari della RAI, per cui questi sono stati gli ascolti tv “macinati” nella giornata di ieri, 30 marzo 2018. Su Rai1 lo speciale “pasquale” di Porta a Porta, in onda prima della Via Crucis, si è fermato a 2 milioni 898 mila spettatori (13%). Nel preserale, Techetecheté non va oltre il 12,4%, con un seguito pari a 2 milioni 9 mila fedelissimi. Il pomeriggio La Vita in diretta registra un seguito pari a 1 milione 205 mila (10,4% nella prima parte) e 1 milione 985 mila telespettatori (17,1% nella seconda). Su Rai2 Detto Fatto appassiona una media di 914 mila telespettatori, pari al 6,8% di share.