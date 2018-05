Ascolti tv 30 maggio 2018: in quanti hanno seguito La Partita del Cuore?

Ascolti tv mercoledì 30 maggio: ieri sera La Partita del Cuore 2018 seguita da 3,1 milioni di telespettatori

Mercoledì 30 maggio sul piccolo schermo c’è stato spazio anche per La Partita del Cuore 2018. Secondo gli ultimi dati con gli ascolti tv più recenti, ieri sera, in prima serata su Rai1, a seguire l’evento di beneficenza sono stati in media 3 milioni 123 mila telespettatori, pari al 14,57% di share. L’evento, condotto da Carlo Conti e da Antonella Clerici, ha omaggiato anche Fabrizio Frizzi, confrontandosi con gli altri programmi di prima serata. Su Canale5 il film con Mel Gibson, Blood Father, è stato visto da 2 milioni 66 mila telespettatori medi, con il 9,36%. A far meglio, sia in valori assoluti sia in share, è stato Chi l’ha visto?. Il programma di Rai3 ha incuriosito 2 milioni 269 mila s.m (spettatori medi), pari all’11,09%. A scendere troviamo Il mistero dei templari su Italia1, con 1 milione 846 mila s.m ed il 9,28%. Ma anche Tg2 Speciale Governo (1 milione 470 mila s.m; 6,59%), Il giorno in più su La7 (999 mila s.m; 4,43%) e Radici (Roots) su Rete4 (917 mila s.m; 4,06%).

Ascolti tv ieri: i programmi più visti

Dato conto degli ascolti tv della prima serata, ecco anche l’elenco dettagliato con i programmi più visti di ieri, mercoledì 30 maggio 2018. I più seguiti della giornata (per valori assoluti) sono stati: Soliti Ignoti – Il ritorno (4 milioni 358 mila s.m; 18,39% di share), Striscia la notizia (4 milioni 83 mila s.m; 17,16%), L’Eredità (3 milioni 831 mila s.m; 23,73%), Caduta Libera! (3 milioni 301 mila s.m; 20,55%); Uomini e Donne (3 milioni 211 mila s.m; 24,52%) e La partita del cuore 2018 (3 milioni 123 mila s.m; 14,57%).