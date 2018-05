By

Ascolti tv giovedì 3 maggio 2018 prima serata: ieri sera la semifinale di The Voice vista da 2 milioni di spettatori

Quali sono gli ascolti tv di giovedì 3 maggio 2018? Ieri sera, in prima serata su Rai1, La mafia uccide solo d’estate è stata vista da una media di 3,5 milioni di telespettatori pari al 14,8% di share. Rai2, con la semifinale di The Voice of Italy, ha registrato un ascolto medio di 2,04 milioni telespettatori ed il 9,3%. Su Rai3 a seguire Grace di Monaco sono stati 1,34 milioni di s.m con il 5,3%. Rete4, con Quinta Colonna, ha fatto registrare 871 mila s.m ed il 4,3%. Su Canale5 il film La Matassa ha interessato 2,19 milioni di s.m pari al 9,4%. Italia1, con Le Iene Show, ha incuriosito 1,83 milioni di s.m con il 9,8%. Su La7 Piazzapulita ha intercettato 1,23 milioni di s.m con il 6,3%.