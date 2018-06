Ascolti tv 3 giugno 2018: i dati di Amici e Che tempo che fa

Ascolti Amici 2018: ieri sera la semifinale seguita oltre 4 milioni di telespettatori

Amici 2018 Serale fa il pieno d’ascolti tv. Domenica 3 giugno, in prima serata su Canale5, la semifinale del talent show è stata seguita da oltre 4 milioni di telespettatori medi. Più nel dettaglio, ieri sera a vedere la penultima puntata condotta da Maria De Filippi sono stati in media 4 milioni 65 mila telespettatori, pari al 21,8% di share. Un dato positivo e in crescita, se confrontato con quello della precedente puntata in onda di domenica. Sette giorni fa, infatti, la trasmissione Mediaset aveva incuriosito in media 3 milioni 811 mila telespettatori, pari al 20,2%. Un ultimo appuntamento, quello trasmesso ieri sera, risultato decisivo per il programma. Dopo non poche esibizioni “tutti contro tutti”, c’è stata finalmente l’attesa scelta dei finalisti.

Ascolti tv domenica 3 giugno 2018: l’ultima puntata di Che tempo che fa al 16,9% di share

Secondo gli ultimi dati con gli ascolti tv di domenica 3 giugno 2018, ieri sera Amici 17 Serale ha battuto Che tempo che fa. L’ultima puntata del programma di Rai1 con Fabio Fazio e i suoi ospiti è stata vista da una media di 3 milioni 542 mila telespettatori, pari al 16,9% di share. Mentre la seconda parte, intitolata Che tempo che fa – Il tavolo, ha appassionato 2 milioni 14 mila telespettatori medi, pari al 15,3%. Ieri Fazio ha ospitato anche Mara Venier, a quanto pare in autunno di ritorno in RAI con Domenica In, e i novelli sposi Daniele Bossari e Filippa Lagerback.

Non è l’Arena: ascolti tv del 3 giugno 2018

Domenica 3 giugno 2018 a fare ascolti tv ci ha pensato anche Massimo Giletti su La7. La nuova puntata di Non è l’Arena, questa settimana quasi interamente dedicata al post nascita Governo “giallo-verde”, ha catturato l’attenzione di 1 milione 505 mila telespettatori medi, pari all’8,6% di share.