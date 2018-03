Ascolti tv, 29 marzo 2018: Don Matteo (24,9%), The Voice (10,24%)

Ascolti TV di giovedì 29 marzo 2018: ieri sera Don Matteo 11 e The Voice visti da…

I dati Auditel con gli ascolti tv di giovedì 29 marzo 2018. Ieri sera su Rai1 l’undicesima puntata di Don Matteo 11 (l’episodio intitolato “La crepa”) ha registrato il 24,9% di share, con un seguito pari a 6 milioni 110 mila telespettatori medi. Su Rai2 la seconda puntata di The Voice of Italy 2018, nuova edizione condotta da Costantino Della Gherardesca, è stata vista da una media di 2 milioni 329 mila spettatori, pari al 10,24% di share. Su Canale5 Forever Young, film con Sabrina Ferilli e tanti altri attori, raggiunge 1 milione 800 mila curiosi e l’8,29%. Su Rai3 Fury, film con protagonista Brad Pitt, ha incuriosito 1 milione 206 mila appassionati di cinema in tv (5,25%). Su Italia1 la pellicola Fast e Furios 5 ha portato a casa il 7,34% di share, pari a 1 milione 591 mila spettatori. Per la sfida dei talk show: su Rete4 Quinta colonna viene visto da 870 mila tele-utenti (4,54%), su La7 a seguire Piazza Pulita sono 1 milione 79 mila fedelissimi a Formigli (5,86%).

Ascolti tv di ieri sera, 29 marzo 2018: Maurizio Costanzo Show al 13,32% di share

Gli ascolti TV di giovedì 29 marzo 2018 rivelano anche che a preferire la seconda puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda ieri sera su Canale5, sono stati 1 milione 291 mila telespettatori (13,32% di share). Su Rai1 a seguire Porta a Porta ci hanno pensato in 1 milione 508 mila spettatori (10,84%). “In sovrapposizione – fa sapere l’ufficio stampa di Costanzo in una nota – il Maurizio Costanzo Show totalizza il 13% di share pari a 1 milione 367 mila telespettatori mentre su Rai1 Porta a Porta ottiene il 10,43% di share pari a 1 milione 97 mila telespettatori“, col programma di Canale5 che staccherebbe di “tre punti percentuali” la trasmissione di Rai1. In access prime time Soliti Ignoti – Il ritorno raggiunge 4 milioni 749 mila telespettatori medi (19,7%). Su Canale5 Striscia la notizia segna il 17,6% di share, con 4 milioni 253 mila spettatori. Su La7 Otto e mezzo (tornato in onda dopo l’attacco di tosse della Gruber) ha interessato 1 milione 744 appassionati di politica (7,35%). Nel preserale di Rai1 Techetecheté raccoglie 2 milioni 334 fan (14,6%). Su Canale5 Avanti un altro viene visto da una media di 3 milioni 951 mila telespettatori pari al 23,5% di share.

Recap dati Auditel Mediaset: Canale5, Italia1 e Rete4 sotto il 10%

Da segnalare che ieri sera, 29 marzo 2018, tutte le principali reti Mediaset, Canale5, Italia1 e Rete4, non hanno raggiunto e/o superato il 10% di share in prima serata, complice forse anche la contro-programmazione degli altri canali: