Ascolti tv 29 maggio 2018: Grande Fratello 15 al 21% di share

Ascolti Grande Fratello 2018: la semifinale seguita da 3,4 milioni di spettatori

Grande Fratello 2018 si prepara alla finalissima ma gli ultimi ascolti tv rischiano di non entusiasmare. Martedì 29 maggio, in prima serata su Canale5, a seguire la semifinale del reality show sono stati in media 3 milioni 412 mila telespettatori, pari al 21% di share. Un dato d’ascolto per cui bisogna tener conto di due cose. La prima è che ieri sera il programma ha eletto i nuovi finalisti. La seconda è l’orario di chiusura della trasmissione. Il dato di questo penultimo appuntamento è comunque positivo, anche se arriva dopo che le prime sei puntate sono andate quasi sempre meglio (almeno in share): 21,8% (sesta puntata), 24,9% (quinta), 23,9% (quarta), 27,2% (terza), 20,95% (seconda) e 22,6% (prima). GF 15 che ieri sera se l’è anche vista con Il Fulgore di Dony. Su Rai1 il film di Pupi Avati ha registrato 3 milioni 412 mila telespettatori medi, pari al 14,5% di share.

Ascolti tv ieri sera: boom per Di Martedì che registra il 14% di share

A guardare gli ascolti tv di martedì 29 maggio 2018, forse a dare un po’ fastidio al Grande Fratello 2018 ci ha pensato anche Di Martedì. Ieri sera il talk show di La7 è stato visto da 3 milioni 3 mila telespettatori medi, pari al 14% di share. Il talk condotto da Giovanni Floris ha fatto meglio di Carta Bianca. Su Rai3 il programma presentato da Bianca Berlinguer ha incuriosito 1 milione 400 mila s.m, con il 6,5%. Per il resto, su Rai2 Francia – Italia Under 21 è stata seguita da 1 milione 70 mila s.m (4,4%). Mentre su Italia1 e su Rete4 I Fantastici Quattro e Silver Surfer e Nati con la camicia hanno appassionato rispettivamente 1 milione 326 mila s.m (6,5%) e 1 milione 85 mila s.m (4,8%).

I programmi tv più visti di martedì 29 maggio 2018

Dati alla mano, ecco anche i principali programmi televisivi più visti di martedì 29 maggio 2018. Al primo posto della classifica virtuale degli ascolti troviamo Soliti Ignoti – Il ritorno (con 4 milioni 484 mila s.m ed il 19,04% di share), seguito da Striscia la notizia (4 milioni 429 mila s.m; 18,69%) e da L’Eredità (3 milioni 864 mila s.m; 23,78%).

Qui i dati d’ascolto di lunedì 28 maggio.