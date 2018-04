Ascolti tv di domenica 29 aprile 2018: ieri sera Che tempo che fa, The Wall e Le Iene visti da…

Resi noti i dati con gli ascolti tv di domenica 29 aprile 2018. Ieri sera, in prima serata su Rai1, a vedere Che tempo che fa sono stati in media 4 milioni 145 mila telespettatori pari al 18,2%. Che tempo che fa – Il tavolo è stato seguito da 1 milione 962 mila telespettatori medi con il 13,1%. Su Canale5 The Wall è stato visto da 2 milioni 147 mila spettatori medi pari al 10,2%. Italia1, con una nuova puntata de Le Iene Show, ha raggiunto 1 milione 915 mila s.m con il 10,9%. Su TV8 GP Azerbaijan (Formula 1) ha catturato l’attenzione di 1 milione 552 mila s.m con il 6,8%. Rai2, con Ncis e Instict, ha portato a casa un risultato d’ascolto pari a 1 milione 674 mila s.m (7%) e 1 milione 354 mila s.m (6,1%). Su La7, Non è l’Arena, ha intrattenuto e informato 1 milione 148 mila s.m ed il 6,3%. Rete 4, con il film Sabrina, ha conquistato in media 720 mila s. ed il 3,6%. Infine, su Rai3 Sono innocente è stato l’alternativa per 669 mila s.m con il 3,1%.

Ascolti tv pomeriggio di ieri, 29 aprile 2018: Domenica In (11,8%-10,8%)

Questi gli ascolti tv registrati dai programmi in onda nel pomeriggio di ieri, 29 aprile 2018. Rai1, con Domenica In, si è portato a quota 11,8% e 10,8% di share (prima parte: 1 milione 876 mila s.m; seconda parte: 1 milione 525 mila s.m). Su Canale5 Domenica Live, con la novità delle pubblicità durate all’incirca un minuto, ha fatto segnare il 18,02% nella prima parte (2 milioni 256 mila s.m), il 17,19% nelle Storie (2 milioni 335 mila s.m), il 15,02% in Attualità (2 milioni 310 mila s.m) ed il 15% nell’ultima parte dedicata alla politica (1 milione 996 mila s.m).

Ascolti tv preserale 29 aprile 2018: Caduta Libera coi Famosi (17,4%)

Infine, ecco anche gli ascolti tv relativi alla sfida del preserale di domenica 29 aprile 2018. Su Rai1 L’Eredità è stata vista da una media di 3 milioni 487 mila telespettatori (20,1%). Canale5, con Caduta Libera, per cui hanno giocato i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018, ha conquistato 2 milioni 930 mila spettatori medi (17,4%).