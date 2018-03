Ascolti tv, 28 marzo 2018: i funerali di Frizzi visti da 5 milioni di spettatori

Ascolti TV di mercoledì 28 marzo 2018: l’ultimo saluto a Frizzi registra il 42,7% di share

Resi noti i nuovi dati Auditel con gli ascolti TV di mercoledì 28 marzo 2018. Ieri mattina a vedere i funerali di Fabrizio Frizzi, trasmessi in diretta televisiva su Rai1 nella fascia oraria compresa tra le 11.55 e le 13.00 circa, sono stati 5 milioni 100 mila telespettatori medi, pari al 42,7% di share. Come riporta su Twitter Silvia Motta di TV Talk, a seguire il funerale del presentatore in TV è stata “quasi la metà della platea televisiva“, che nella mattinata di ieri si è sintonizzata con il primo canale Rai per partecipare a distanza all’ultimo saluto riservato al conduttore scomparso all’età di 60 anni; cerimonia funebre a cui hanno preso parte anche gli amici e i colleghi di Frizzi: Milly Carlucci (visibilmente commossa), Carlo Conti e Antonella Clerici (i due hanno letto la “preghiera degli artisti”) e Flavio Insinna (che ha recitato la poesia di Jorges Luis Borges sull’amicizia).

Quasi la metà della platea televisiva (42,7% con 5.174.000 telespettatori) si è raccolta ieri su @RaiUno per i funerali di #FabrizioFrizzi. — Silvia Motta (@SilviaMottaTV) March 29, 2018

Ascolti tv della prima serata di ieri, 28 marzo 2018: tutti i principali dati Auditel

Ma veniamo agli ascolti TV della prima serata di ieri, mercoledì 28 marzo 2018. Ieri sera su Rai1 La risposta è nelle stelle (film drammatico con Scott Eastwood) è stato visto da una media di 2 milioni 626 mila telespettatori (11,4%). Su Canale5 Il diavolo veste Prada (film con Meryl Streep) ha raggiunto quota 2 milioni 725 mila spettatori medi (12,1%). Su Rai2 una nuova puntata della serie tv Il Cacciatore ha avuto un seguito pari a 1 milione 901 mila tele-utenti medi (7,9%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha incuriosito 2 milioni 630 mila appassionati di cronaca di nera (11,9%). Su Italia1 Le Iene Show sono state viste da 2 milioni 340 mila spettatori (12,1%). Su Rete 4 Il Gladiatore (film con Russell Crowe) ha catturato l’attenzione di 1 milione 353 mila tele-seguaci (6,4%). Su La7 una nuova puntata di Atlantide si è portata a quota 476 mila spettatori (1,9%).

Ascolti TV del preserale di ieri, 28 marzo: Soliti Ignoti (19,55%), Striscia (19,22%)

I programmi TV del preserale di ieri, mercoledì 28 marzo 2018, hanno registrato i seguenti ascolti. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il ritorno (con l’omaggio commosso di Amadeus a Frizzi) è stato visto da una media di 5 milioni 65 mila telespettatori (19,55% di share), mentre su Canale5 a seguire Striscia la notizia (con Ficarra e Picone e i vari inviati) sono stati 4 milioni 984 mila spettatori medi (19,22%). Nel preserale su Rai1 Techetecheté ha segnato il 14,41% (2 milioni 415 mila, valori assoluti), mentre su Canale5 Avanti un altro ha appassionato 4 milioni 240 mila tele-seguaci (23,95%).