Ascolti tv 28 maggio 2018: ecco com’è andata la sfida tra i talk

Ascolti tv 28 maggio 2018: ieri sera Cartabianca Speciale visto da 1,5 milioni di spettatori

La programmazione di lunedì 28 maggio 2018 si stravolge per la crisi politica italiana e gli ascolti tv regalano sorprese. Su Rai1 Arabia Saudita – Italia viene vista da 6 milioni 20 mila telespettatori medi, pari al 23,6% di share. Ma sono i talk show a dividersi la restante parte di pubblico. Matrix Prime, lo speciale in prima serata condotto da Nicola Porro, è seguito da 2 milioni 181 mila s.m (10%). Mentre su Rai3 e su La7 Cartabianca Speciale con Bianca Berlinguer e Bersaglio Mobile con Enrico Mentana ottengono rispettivamente 1 milione 584 mila s.m (7,3%) e 1 milione 629 mila s.m (7%). Per il resto, la politica si fa da parte. Su Rai2 Dove eravamo rimasti appassiona 1 milione 569 mila s.m (6,5%), su Italia1 Olé convince 1 milione 383 mila s.m (6,1%) e su Rete4 Il terzo indizio non dispiace a 1 milione 193 mila s.m (5,5%).

Porta a Porta, L’Intervista e Pomeriggio 5: ascolti tv di ieri

Secondo gli ultimi dati con gli ascolti tv, anche la seconda serata ed il pomeriggio di ieri danno spazio al racconto politico, ma non solo. Su Rai1 Porta a Porta, in onda al posto di Che fuori tempo che fa, ottiene un seguito pari a 1 milione 491 mila s.m (13,9%). Canale5, invece, propone L’Intervista di Costanzo a Paolo Bonolis, vista da 1 milione 43 mila s.m (12%). Abbastanza seguite sono anche le interviste di Barbara D’Urso a Luigi Di Maio e a Matteo Salvini. La seconda parte di Pomeriggio 5, quella in cui sono ospiti i due leader politici, porta a casa 2 milioni 623 mila s.m (24,02%; segmento in onda dalle ore 17.46).

Ascolti tv: i programmi più visti di lunedì 28 maggio 2018

Questi, in definitiva, gli ascolti tv dei principali programmi più visti di lunedì 28 maggio 2018. Subito dopo Arabia Saudita – Italia, troviamo Striscia la notizia (4 milioni 87 mila s.m; 16,09% di share), L’Eredità (4 milioni 73 mila s.m; 23,61%), Caduta Libera (3 milioni 437 mila s.m; 20,52%) e Uomini e Donne (3 milioni 133 mila s.m; 23,84%).

